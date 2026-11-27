दुर्भाग्य से वह 'आम आदमी' से ठग बन गया, 'शीशमहल' की तस्वीरें देख केजरीवाल के पुराने साथी का फूटा गुस्सा
केजरीवाल के पुराने साथी ने जिस महिला के ट्वीट को रीट्वीट किया, उसने अपनी पोस्ट में केजरीवाल के शीशमहल में लगे लग्जरी सामान की सूची और उनकी कीमत भी बताई। यहां तक कि महिला ने अंदर लगे सामान की तस्वीरें भी शेयर कीं, जिन पर उनकी कीमत भी लिखी हुई थी।
दिल्ली सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक सरकारी आवास रहे छह फ्लैगस्टाफ रोड के बंगले को शुक्रवार को जनता के लिए खोल दिया। भारतीय जनता पार्टी इस बंगले को लगातार 'शीशमहल' बताते हुए इसमें ऐशो आराम के तमाम सामान होने का आरोप लगाती आई है। वहीं जब यह आवास आम जनता के लिए खोला गया तो इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। इन्हीं तस्वीरों को देखकर पहले अन्ना आंदोलन और फिर आम आदमी पार्टी की स्थापना के समय केजरीवाल के साथ रहे उनके एक पुराने साथी भी हैरान रह गए और उन्होंने भी 'शीशमहल' को लेकर अपने पूर्व साथी पर जोरदार तंज कस दिया।
हम यहां सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और केजरीवाल के पुराने साथी प्रशांत भूषण की बात कर रहे हैं, जिन्होंने एक पोस्ट को रीपोस्ट किया, जिसमें केजरीवाल के इस पुराने सरकारी बंगले के अंदर की तस्वीरों और उनमें लगे बेहद महंगे विदेशी सामानों की सूची और कीमत बताई गई थी। अपनी इस पोस्ट के साथ कृषा नाम की उस यूजर ने लिखा था, 'एक आम आदमी इतने महंगे घर में कैसे रह सकता है? आखिर इतना पैसा कहां से आया? मैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 'शीश महल' की बात कर रही हूं।' इसके बाद इसी महिला को जवाब देते हुए प्रशांत भूषण ने कहा, 'दुर्भाग्य से, वह एक आम आदमी से ठग बन गया।'
वहीं इससे पहले शेयर की एक अन्य पोस्ट में भूषण ने लिखा था, 'आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल का 'शीश महल' अब आम जनता के लिए खोल दिया गया है। महंगे जकूजी, सॉना, मसाज टेबल, बारबर चेयर (नाई की कुर्सी) और 10-10 लाख रुपए के दाम वाले 10 टीवी से सुसज्जित, 'आम आदमी' के इस आवास पर सरकारी खजाने से केवल 58 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।'
प्रशांत भूषण ने जिस महिला की पोस्ट को शेयर किया, उसने शीशमहल में लगे सामानों की सूची की जानकारी देते हुए लिखा, 'जरा खर्चों की इस सूची पर एक नजर डालें'...
> 95 लाख रुपए के पर्दे
> 70 लाख रुपए के सेंसर वाले स्लाइडिंग दरवाजे
> 50 से ज्यादा एयर कंडीशनर
> 49 लाख रुपए का एक कालीन
> 34 लाख रुपए का एक सोफा
> 28 लाख रुपए का एक टीवी
> 30 लाख रुपए के बोस कंपनी के स्पीकर
> 5 लाख रुपए का मासिक बिजली बिल
> 5 लाख रुपए की एक किचन चिमनी
> वियतनाम से मंगाया गया मार्बल
इस बंगले को लेकर भाजपा केजरीवाल पर आरोप लगाकर कहती रही है कि जो आदमी कहता था मैं एक कमरे के घर में रहूंगा उस आदमी ने दुनिया के तमाम देशों से करोड़ों का सामान लाकर यहां अपने आराम के लिए लगवा दिया।
दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के इस पुराने सरकारी आवास की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, ‘शीशमहल में लाखों की चिमनी इटली से आई है, क्रॉकरी 31 लाख रुपए की दुनिया के अलग-अलग देशों से मंगाई गई है, फ्रिज में इंटरनेट व टीवी लगा हुआ है, कोरोना काल में यह पाप केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के साथ किया था।’
एक अन्य पोस्ट में कपिल मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा, ‘जो आदमी कहता था मैं एक कमरे के घर में रहूंगा उस आदमी ने दुनिया के तमाम देशों से लाकर करोड़ों का सामान रखा है..जनता के टैक्स के पैसों से कैसे अय्याशी की गई इसका सबूत पूरा देश देख रहा है।’
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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