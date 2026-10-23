दिल्ली-NCR बॉर्डर से लौटाई जाएंगी पड़ोसी राज्यों की ये बसें, ग्रैप-1 लागू होने के बाद बड़ा फैसला
दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर तरह-तरह के उपाय किए जा रहे हैं। इस दौरान एनसीआर बॉर्डर पर आने वाली अनफिट बसों को भी रोकने का निर्णय लिया गया है। इसमें सीएनजी, बीएस-5 और इलेक्ट्रिक बसों को छूट दी गई है।
दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ग्रैप का पहला चरण लागू होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक की। गुरुवार को विशेष पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) अजय चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदूषण रोकने के उपायों और वाहनों के प्रवेश पर लगी पाबंदियों को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया गया। बैठक में तय किया गया कि नियमों का पालन नहीं करने वाली अंतर-शहरी और अंतर-राज्यीय बसों को दिल्ली-एनसीआर में प्रवेश से रोका जाएगा। ऐसी बसों को सीमा पर ही वापस मोड़ दिया जाएगा, ताकि दिल्ली में प्रवेश के बाद उन्हें मोड़ने से लगने वाले जाम और प्रदूषण से बचा जा सके।
इन बसों को ही दिल्ली-एनसीआर आने की इजाजत
मौजूदा निर्देशों के तहत निर्धारित शर्तों के अनुसार केवल इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस-5 डीजल बसों को ही प्रवेश की अनुमति है। बैठक में एक नवंबर से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत वाहनों पर लागू प्रवेश प्रतिबंधों की भी समीक्षा की गई। सीमाओं पर बड़े सूचना बोर्ड लगाने और नियमों को लागू करने के लिए संयुक्त प्रवर्तन टीमें बनाने पर चर्चा हुई।
इन गाड़ियों पर भी होगा ऐक्शन
बोर्ड पर प्रतिबंधित वाहनों के प्रवेश की मनाही स्पष्ट रूप से लिखी जाएगी। अधिकारियों को नो-एंट्री के समय का सख्ती से पालन कराने, दिल्ली को गंतव्य नहीं बनाने वाले वाहनों और क्षमता से अधिक माल ढोने वाले वाहनों की जांच करने के निर्देश दिए गए। निर्माण और विध्वंस सामग्री ले जाने वाले नियम तोड़ने वाले वाहनों पर भी कार्रवाई होगी।
प्रदूषण से पांच दिन राहत नहीं मिलेगी
दिल्ली की आबो-हवा को लेकर हुए एक नए अध्ययन में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। प्रतिकूल वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण राजधानी में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार पांच दिनों तक एक ही जगह जमा रह सकता है। वैज्ञानिक पत्रिका एनवायरमेंटल पोल्यूशन में प्रकाशित शोध के अनुसार, तापमान सबसे प्रमुख प्रभावशाली भूमिका निभाता है। यह अध्ययन जामिया , दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के शोधकर्ताओं ने किया है।
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