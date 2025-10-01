दिल्ली के बाजारों में होगी अंडरग्राउंड वायरिंग, मगर एक समस्या के चलते होगी देर

इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरूआत जुलाई में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के बीएच ब्लॉक से की थी। 8 करोड़ रुपये वाले इस प्रोजक्ट के तीन महीने में पूरी होने की उम्मीद है। लेकिन, एक समस्या आ रही है।

दिल्ली सरकार खुले बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने के प्लान पर काम कर रही है। अगले चरण में बाजारों को टार्गेट किया जाएगा, ताकि बाजारों की सुंदरता भी बढ़ाई जा सके। इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरूआत जुलाई में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के बीएच ब्लॉक से की थी। 8 करोड़ रुपये वाले इस प्रोजक्ट के तीन महीने में पूरी होने की उम्मीद है। लेकिन, एक समस्या आ रही है। जानिए किस समस्या के चलते बाजारों में अंडरग्राउंड वायरिंग के दौरान चुनोतियां आएंगीं।

परफेक्ट प्लानिंग लेकिन, भीड़ बनेगी समस्या एक अधिकारी ने बताया, हमने दो रिहायशी इलाकों में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है।अब हम इसे बाजार वाले इलाकों में लागू करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इससे बाजारों की सुंदरता बढ़ेगी और लटकते तारों से होने वाले खतरे भी कम होंगे। हालांकि, यह काम कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। अधिकारी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी चुनौती भीड़ वाले इलाकों में सामने आएगी। खासकर भीड़-भाड़ वाले बाजारों में।

भीड़ के चलते चांदनी चौक जैसे बाजारोंं में होगी देरी बाजारों में ग्राहकों की अच्छी-खासी भीड़ होती है। अगर हम तार बिछाने के लिए बाजारों के आसपास खुदाई शुरू करते हैं, तो व्यापारी यह कहते हुए इसका विरोध करेंगे कि इससे उनके धंधे पर असर पड़ेगा। यह प्रोजेक्ट उन बाजारों में भी लागू किया जा सकता है, जहाँ भीड़ कम है या जिन्हें नए सिरे से बनाया जा रहा है। अधिकारी ने बताया, फिलहाल, चांदनी चौक या करोल बाग में इस प्रोजेक्ट के लागू होने की संभावना कम है, क्योंकि वहाँ भीड़ ज्यादा होती है।