दिल्ली में रेहणी-पटरी वालों के पास भी क्रेडिट कार्ड…, 2 लाख साथियों को 350 करोड़ की मदद- PM मोदी

Mar 08, 2026 02:16 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 33500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने स्वनिधि क्रेडिट कार्ड योजना का जिक्र करते हुए कहा- "इसी दिल्ली में कभी डेविट और क्रेडिट कार्ड केवल अमीर लोगों के पास होते थे. लेकिन आज रेहणी और पटरी पर काम करने वालों के पास भी डेविड-क्रेडिट कार्ड की सुविधा पहुंच रही है।"

रेहणी-पटरी वालों को आसान लोन मिलने लगा

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा- रेहणी-पटरी वालों को एक जमाने में अपनी रेहणी भी किराए पर लेनी पड़ती थी। छोटा कारोबार करने के लिए उन्हें हजार-दो हजार रुपये भी ऊंचे ब्याज पर लेना पड़ता था। लेकिन हमारी सरकार ने उन साथियों का दर्द समझा और उन्हें बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। आज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से ऐसे लोगों को आसान लोन मिलने लगा है।

दिल्ली में 2 लाख साथियों को 350 करोड़ की मदद

दिल्ली में रेहणी-पटरी पर काम करने वाले करीब 2 लाख साथियों को इस योजना से लगभग 350 करोड़ रुपये की मदद मिली है। अभी मुझे इन रेहणी पटरी वाली कुछ महिलाओं से संवाद करने का मौका मिला है। वो लोग किस तरह से इन योजनाओं पर काम कर रहे हैं, इसे सुनकर मन उत्साह से भर गया। इसी दिल्ली में कभी डेविट और क्रेडिट कार्ड केवल अमीर लोगों के पास होते थे. लेकिन आज रेहणी और पटरी पर काम करने वालों के पास भी डेविड-क्रेडिट कार्ड की सुविधा पहुंच रही है।

जानिए क्या है पीएम स्वनिधि स्कीम

पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत शुरू की गई स्वनिधि क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य रेहड़ी-पटरी और छोटे सड़क विक्रेताओं को आसान कर्ज सुविधा देना है। इस योजना में पात्र लाभार्थियों को बैंक की ओर से एक विशेष क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, जिससे वे जरूरत के अनुसार छोटी राशि का लोन ले सकते हैं और अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। इससे छोटे व्यापारियों को साहूकारों से महंगे ब्याज पर पैसे लेने की जरूरत कम हो जाती है।

पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत कितना लोन

इस योजना के तहत लाभार्थियों को शुरू में लगभग 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है, जिसे समय पर चुकाने पर अगली बार 20,000 से 50,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। समय पर भुगतान करने पर ब्याज में सब्सिडी और डिजिटल लेन-देन पर कैशबैक जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। योजना का लाभ लेने के लिए स्ट्रीट वेंडर अपने नजदीकी बैंक या ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

