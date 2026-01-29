सरकारी एंबुलेंस नहीं मिली, 7 किमी रिक्शे पर लादकर पत्नी का शव ले गया गरीब मजदूर

संक्षेप: मृतका के पति ने शव ले जाने के लिए जब प्राइवेट एंबुलेंस वालों से बात की तो उन लोगों ने मात्र 7 किलोमीटर के लिए 500 से 700 रुपए मांगे। कई घन्टे इंतजार करने के बाद आखिरकार परिवार ने शव को रिक्शा पर ही लाद लिया।

हरियाणा में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के खोखले दावों की एक घटना ने पोल खोल कर रख दी है। फरीदाबाद के फरीदाबाद सिविल हॉस्पिटल में एंबुलेंस नहीं मिलने के कारण एक व्यक्ति को अपनी पत्नी के शव को रिक्शा पर लादकर ले जाना पड़ा। इस हृदयविदारक घटना के दौरान उसका बच्चा भी साथ था। लोग तमाशबीन बने रहे, लेकिन किसी ने मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। वहीं, इस घटना को लेकर जिला अस्पताल प्रशासन ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की एंबुलेंस में शव ले जाने का प्रावधान नहीं है, मृतकों के लिए मोर्चरी वैन की व्यवस्था होती है, जो रेड क्रॉस के माध्यम से दी जाती है।

कई घंटे इंतजार करता रहा परिवार मूलरूप से बिहार का रहने वाला गुनगुन फरीदाबाद के सारण गांव में किराए पर रहता है और रिक्शा चलाकर दिहाड़ी मजदूरी कर वह परिवार का गुजारा चलाता है। उसकी पत्नी सुमित्रा तीन महीने से टीबी से पीड़ित थी और उसका सिविल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। इस दौरान कई बार उसे दिल्ली के सफदरजंग और एम्स में रेफर किया गया, लेकिन कहीं भी आराम नहीं मिला। पत्नी के इलाज पर वह सारी जमा पूंजी खर्च कर चुका था। 35 वर्षीय महिला सुमित्रा की बुधवार दोपहर मौत हो गई।

निजी एंबुलेंस वालों ने मांगे 700 रुपए गुनगुन ने बताया कि मौत के बाद डॉक्टरों ने शव को घर ले जाने को कह दिया और अस्पताल कर्मियों ने एंबुलेंस की जानकारी दी। लेकिन विभाग में पूछताछ करने पर जवाब मिला कि अस्पताल में एक भी सरकारी एंबुलेंस उपलब्ध नहीं है। जब प्राइवेट एंबुलेंस वालों से बात की तो उन लोगों ने मात्र 7 किलोमीटर के लिए 500 से 700 रुपए मांगे। कई घन्टे इंतजार करने के बाद आखिरकार परिवार ने शव को रिक्शा पर ही लाद लिया। इस दौरान 8 साल का मासूम बेटा भी अपने पिता के साथ मौजूद था। जिस ठेले से गुनगुन रोजी-रोटी कमाता है, उसी रिक्शा पर पत्नी का शव रखकर 7 किलोमीटर दूर सारण गांव तक शव को ले जाया गया।

डिप्टी सिविल सर्जन बोले, मामले की जांच कराई जाएगी इस घटना ने ना केवल अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि लचर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत को भी सामने ला दिया। इस मामले में सिविल अस्पताल के डिप्टी सिविल सर्जन एमपी सिंह ने कहा कि हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की एंबुलेंस सेवाओं में शव ले जाने का प्रावधान नहीं है। मृतकों के लिए मोर्चरी वैन की व्यवस्था होती है, जो रेड क्रॉस के माध्यम से दी जाती है। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है और इसकी मांग कंट्रोल रूम के जरिए की जाती है। उन्होंने कहा कि यदि किसी परिजन को शव ठेले पर ले जाना पड़ा है तो मामले की जांच कराई जाएगी और लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।