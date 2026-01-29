Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsUnable to get ambulance, poor laborer carried his wife body on a rickshaw for 7 kilometers
सरकारी एंबुलेंस नहीं मिली, 7 किमी रिक्शे पर लादकर पत्नी का शव ले गया गरीब मजदूर

सरकारी एंबुलेंस नहीं मिली, 7 किमी रिक्शे पर लादकर पत्नी का शव ले गया गरीब मजदूर

संक्षेप:

मृतका के पति ने शव ले जाने के लिए जब प्राइवेट एंबुलेंस वालों से बात की तो उन लोगों ने मात्र 7 किलोमीटर के लिए 500 से 700 रुपए मांगे। कई घन्टे इंतजार करने के बाद आखिरकार परिवार ने शव को रिक्शा पर ही लाद लिया।

Jan 29, 2026 03:28 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, फरीदाबाद, हरियाणा
share Share
Follow Us on

हरियाणा में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के खोखले दावों की एक घटना ने पोल खोल कर रख दी है। फरीदाबाद के फरीदाबाद सिविल हॉस्पिटल में एंबुलेंस नहीं मिलने के कारण एक व्यक्ति को अपनी पत्नी के शव को रिक्शा पर लादकर ले जाना पड़ा। इस हृदयविदारक घटना के दौरान उसका बच्चा भी साथ था। लोग तमाशबीन बने रहे, लेकिन किसी ने मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। वहीं, इस घटना को लेकर जिला अस्पताल प्रशासन ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की एंबुलेंस में शव ले जाने का प्रावधान नहीं है, मृतकों के लिए मोर्चरी वैन की व्यवस्था होती है, जो रेड क्रॉस के माध्यम से दी जाती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कई घंटे इंतजार करता रहा परिवार

मूलरूप से बिहार का रहने वाला गुनगुन फरीदाबाद के सारण गांव में किराए पर रहता है और रिक्शा चलाकर दिहाड़ी मजदूरी कर वह परिवार का गुजारा चलाता है। उसकी पत्नी सुमित्रा तीन महीने से टीबी से पीड़ित थी और उसका सिविल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। इस दौरान कई बार उसे दिल्ली के सफदरजंग और एम्स में रेफर किया गया, लेकिन कहीं भी आराम नहीं मिला। पत्नी के इलाज पर वह सारी जमा पूंजी खर्च कर चुका था। 35 वर्षीय महिला सुमित्रा की बुधवार दोपहर मौत हो गई।

निजी एंबुलेंस वालों ने मांगे 700 रुपए

गुनगुन ने बताया कि मौत के बाद डॉक्टरों ने शव को घर ले जाने को कह दिया और अस्पताल कर्मियों ने एंबुलेंस की जानकारी दी। लेकिन विभाग में पूछताछ करने पर जवाब मिला कि अस्पताल में एक भी सरकारी एंबुलेंस उपलब्ध नहीं है। जब प्राइवेट एंबुलेंस वालों से बात की तो उन लोगों ने मात्र 7 किलोमीटर के लिए 500 से 700 रुपए मांगे। कई घन्टे इंतजार करने के बाद आखिरकार परिवार ने शव को रिक्शा पर ही लाद लिया। इस दौरान 8 साल का मासूम बेटा भी अपने पिता के साथ मौजूद था। जिस ठेले से गुनगुन रोजी-रोटी कमाता है, उसी रिक्शा पर पत्नी का शव रखकर 7 किलोमीटर दूर सारण गांव तक शव को ले जाया गया।

डिप्टी सिविल सर्जन बोले, मामले की जांच कराई जाएगी

इस घटना ने ना केवल अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि लचर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत को भी सामने ला दिया। इस मामले में सिविल अस्पताल के डिप्टी सिविल सर्जन एमपी सिंह ने कहा कि हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की एंबुलेंस सेवाओं में शव ले जाने का प्रावधान नहीं है। मृतकों के लिए मोर्चरी वैन की व्यवस्था होती है, जो रेड क्रॉस के माध्यम से दी जाती है। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है और इसकी मांग कंट्रोल रूम के जरिए की जाती है। उन्होंने कहा कि यदि किसी परिजन को शव ठेले पर ले जाना पड़ा है तो मामले की जांच कराई जाएगी और लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News Faridabad News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।