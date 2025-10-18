Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsumar khalid said uapa will fall flat questions delhi police witnesses evidences
मेरा UAPA वाला केस खारिज हो जाएगा; उमर खालिद ने दिल्ली पुलिस पर खड़े किए सवाल

मेरा UAPA वाला केस खारिज हो जाएगा; उमर खालिद ने दिल्ली पुलिस पर खड़े किए सवाल

संक्षेप: खालिद के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पेस ने यह दलीलें कड़कड़डूमा कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर वाजपेयी के सामने दीं। यह अदालत उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में आरोप तय करने के बिंदु पर सुनवाई कर रही है।

Sat, 18 Oct 2025 02:10 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद ने शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि उनके खिलाफ दर्ज गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) का मामला खारिज हो जाएगा। उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस ने ठोस सबूत पेश करने के बजाय उनकी गिरफ्तारी के लगभग एक साल बाद दर्ज किए गए गवाहों के बयानों पर भरोसा किया है।

खालिद के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पेस ने यह दलीलें कड़कड़डूमा कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर वाजपेयी के सामने दीं। यह अदालत उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में आरोप तय करने के बिंदु पर सुनवाई कर रही है। पेस ने तर्क दिया,"आमतौर पर आतंकवाद के मामलों में सबूतों के ढेर होते हैं। लेकिन यहां ऐसे गवाह हैं जो कहीं छिपे हुए थे और मेरी गिरफ्तारी के एक साल बाद सामने आए। उन्होंने साजिश की बैठकों में मुझे शामिल बताकर सिर्फ पुलिस के पक्ष में मामला बनाने की कोशिश की है।"

खालिद के वकील त्रिदीप पेस ने जोर देकर कहा कि मुकदमे के दौरान यह मामला खारिज हो जाएगा क्योंकि चार्जशीट लगभग पूरी तरह से सुरक्षित गवाहों के बयानों पर आधारित है। उन्होंने कहा,"आप (अभियोजन पक्ष) घटना के 11 महीने बाद किसी को भी पकड़ सकते हैं और उनसे कुछ भी कहलवा सकते हैं और यही उनका UAPA केस है। अभियोजन पक्ष का कहना है कि उन्हें सबूतों की नहीं बयानों की जरूरत है।"

वकील ने आगे तर्क दिया कि खालिद को किसी भी हिंसक घटना से जोड़ने वाला कोई भौतिक सबूत (Physical Evidence) नहीं है और न ही उनके पास से कोई हथियार बरामद हुआ है। पेस ने अदालत से कहा,"चक्का जाम की योजना बनाने वाले व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाने वालों को आरोपी बनाने के बजाय गवाह बना दिया गया है और मुझे जिसने कभी हिंसा भड़काने की बात नहीं की और हमेशा शांतिपूर्ण विरोध की बात की,उसे जेल में डाल दिया गया है।" इस मामले की सुनवाई 28 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई।

पिछले हफ्ते हुई एक सुनवाई में खालिद के वकील ने यह सवाल उठाया था कि दिल्ली पुलिस ने अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं और समान विचार रखने वाले नागरिक अधिकार संगठनों को इस साजिश के मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाया,जबकि वे भी उन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप्स का हिस्सा थे जिन्होंने कथित तौर पर दंगों को भड़काया था।

पेस ने तर्क दिया था कि कथित साजिश के केंद्र में चार व्हाट्सएप ग्रुप्स थे,जिनमें कई सदस्य थे। फिर भी खालिद पर आरोप लगाया गया जबकि उन्होंने न तो ये ग्रुप बनाए और न ही इनके ज़रिए कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। इसके विपरीत समान या उससे भी बड़ी भूमिका वाले अन्य लोग आजाद हैं। बचाव पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने मामले के एक गवाह सह-आरोपी ताहिर हुसैन के ड्राइवर राहुल कसाना को खालिद के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए अपने पक्ष में मिला लिया (Poached)। ड्राइवर ने यह दावा किया कि उसने खालिद को उसकी गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के शाहीन बाग़ कार्यालय में यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के संस्थापक खालिद सैफी के साथ एक गुप्त बैठक में भाग लेते हुए देखा था।