उमर खालिद को 14 दिन की 'आजादी', फोन समेत कई शर्तों का करना होगा पालन
उमर खालिद को 14 दिन की ‘आजादी’, फोन समेत कई शर्तों का करना होगा पालन

संक्षेप:

Dec 12, 2025 11:03 am ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

लंबे समय से जेल में बंद दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को 14 दिनों की 'आजादी' मिल गई है। बहन की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने खालिद को 16 से 29 दिसंबर तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। 2020 के नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली दंगों के पीछे साजिश के आरोपी जेएनयू के पूर्व स्कॉलर और एक्टिविस्ट उमर खालिद की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। सर्वोच्च अदालत के फैसले से पहले खालिद को कुछ शर्तों के आधार पर राहत मिली है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने खालिद की याचिका मंजूर की है। इसके लिए खालिद को 20,000 रुपये की निजी प्रतिभूति और और उतनी ही रकम के दो जमानत देने होंगे। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि खालिद को तय शर्तों का पालन करना होगा। अदालत ने कहा है कि जमानत अवधि के दौरान खालिद किसी गवाह या केस से जुड़े किसी भी व्यक्ति से संपर्क नहीं कर सकता है।

उमर खालिद के फोन इस्तेमाल को लेकर भी एक शर्त लगाई गई है। अदालत ने कहा कि उसे अपना ऐक्टिव मोबाइल नंबर जांच अधिकारी को देना होगा और जमानत अवधि के दौरान वह इसे स्विच ऑफ नहीं कर सकता। आदालत ने आगे निर्देश दिया कि अंतरिम जमानत अवधि के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल न किया जाए। इसने कहा कि खालिद को ‘अपने घर पर या उन स्थानों पर रहना होगा जहां उनके द्वारा बताए गए विवाह समारोह आयोजित किए जाएंगे।'

अदालत ने खालिद को 29 दिसंबर को संबंधित जेल अधीक्षक के सामने समर्पण करने का आदेश दिया गया है। पिछले साल उसे एक और शादी में शामिल होने के लिए सात दिनों की अंतरिम जमानत दी गई थी। खालिद को 2022 में भी इसी तरह की राहत दी गई थी।

