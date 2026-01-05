Hindustan Hindi News
SC के फैसले से कहीं खुशी-कहीं गम; दुर्भाग्य-दुर्भाग्य कहते निकले खालिद के पिता, शिफा की पत्नी 'शुक्रगुजार'

SC के फैसले से कहीं खुशी-कहीं गम; दुर्भाग्य-दुर्भाग्य कहते निकले खालिद के पिता, शिफा की पत्नी 'शुक्रगुजार'

संक्षेप:

पांच साल से अधिक समय से जेल में बंद दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को फिलहाल सलाखों के पीछे ही रहना होगा। सोमवार को देश की सबसे बड़ी अदालत ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी।

Jan 05, 2026 03:21 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
पांच साल से अधिक समय से जेल में बंद दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को फिलहाल सलाखों के पीछे ही रहना होगा। सोमवार को देश की सबसे बड़ी अदालत ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी। फैसला सुनाए जाने के दौरान अदालत में मौजूद रहे उमर खालिद के पिता कासिम रसूल इलियास बेहद निराशा के साथ निकले। चेहरा लटकाए हुए वह सिर्फ दुर्भाग्य... दुर्भाग्य कहते रहे और तेज कदमों के साथ सुप्रीम कोर्ट परिसर से बाहर चले गए। वहीं, दूसरी तरफ जमानत पाने वाले शिफा उर रहमान की पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं है।

हाई कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद उमर खालिद, शरजील इमाम समेत सात आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए राहत की मांग की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उमर और शरजील को छोड़कर अन्य सभी आरोपियों को शर्तों के साथ जमानत दे दी है। अदालत ने ‘भागीदारी के स्तर के क्रम’ का हवाला देते हुए पांच अन्य को जमानत दे दी और कहा कि मामले में सभी आरोपी एक ही पायदान पर नहीं हैं। अदालत ने खालिद और शरजील के खिलाफ आरोपों को गंभीर और पु्ख्ता मानते हुए राहत देने से इनकार किया।

क्या बोले उमर खालिद के पिता

अदालत में फैसला सुनाए जाने के बाद खालिद के पिता कासिम रसूल इलियास बेहद निराश नजर आए। वह पत्रकारों के सवालों पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। उन्होंने कहा, 'कोई कॉमेंट नहीं है... नो कॉमेंट, दुर्भाग्यपूर्ण है... दुर्भाग्यपूर्ण...। कुछ नहीं कहना है। जो फैसला आया है वह आपके सामने है, इसमें क्या कहना है।' अदालत से निकलते हुए वह फोन को कान पर लगाए दिखे और तेज कदमों से चलते हुए परिसर से बाहर निकल गए।

पति की स्वागत की तैयारी में शिफा की पत्नी

शिफा उर रहमान की पत्नी नूरीन फातिमा पति को बेल मिलने पर बेहद खुश नजर आईं। उन्होंने कहा, 'हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम शुक्रगुजार हैं वकीलों, दोस्तों और दुआ करने वालों का। खास तौर पर अल्लाह अल्लाह तआला के। हम लोगों की सुबह का आगाज इतनी अच्छी खुशखबरी के साथ हुआ। जिन लोगों को जमानत नहीं मिली हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूरा यकीन था कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। अल्लाह ने हमारे यकीन को कामय रखा। हम लोगों को राहत मिली है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हैं।'

फातिमा ने कहा कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। सुबह से लोगों के फोन आ रहे हैं। उन्होंने कहा, 'जो लोग शिफा से मोहमब्बत करते हैं कल रात से ही फोन कर रहे थे। तैयारियां ही तैयारियां हैं, सब लोग आने शुरू हो गए हैं। शिफा आएंगे तो सबसे मिलेंगे बात करेंगे। जो भी आएगा जाहिर सी बात है अलग खुशी के साथ आएगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कैसे खुशी जाहिर करूं। अभी बेल का आदेश मिल जाए तो हमें शर्तों का पता चलेगा।'

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Delhi News
