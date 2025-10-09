दिल्ली दंगे में फंसाने के लिए खड़ा किया झूठा गवाह, उमर खालिद का किस पर आरोप?

Delhi Riots 2020: खालिद की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदेव पायस ने अदालत को बताया कि दिल्ली पुलिस सह-आरोपी और पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन के ड्राइवर राहुल कसाना के मनगढ़ंत बयान पर निर्भर है।

2020 में हुए दिल्ली दंगों में शामिल होने का आरोप झेल रहे उमर खालिद ने दिल्ली पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। कड़कड़डूमा कोर्ट में खालिद के वकील ने कह कि दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में उनकी गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले, पुलिस ने एक झूठे गवाह को सिखाया-पढ़ाया था। उस गवाह ने कहा था कि जेएनयू के छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद ने शाहीन बाग में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के दफ्तर में एक साजिश के लिए हुई बैठक में हिस्सा लिया था।

खालिद की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदेव पायस ने अदालत को बताया कि दिल्ली पुलिस सह-आरोपी और पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन के ड्राइवर राहुल कसाना के मनगढ़ंत बयान पर निर्भर है। कसाना ने कथित तौर पर जांचकर्ताओं को बताया था कि उमर खालिद, तहिर हुसैन और एमबीबीएस की छात्रा गुलफिशा फातिमा ने दंगों की योजना बनाने के लिए शाहीन बाग में PFI के दफ्तर में मुलाकात की थी।

वकील ने दलील दी कि कसाना का बयान 1 अक्टूबर, 2020 को खालिद की गिरफ्तारी से ठीक पहले गढ़ा गया था। वकील ने कहा, "जब उनसे मई 2020 में पहली बार पूछताछ की गई थी, तो उन्होंने दंगों का जिक्र किया था, लेकिन जनवरी में हुई कथित बैठक का कोई जिक्र नहीं किया। खालिद की गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले, उन्हें अचानक ऐसी घटना याद आती है और वह एक झूठा बयान देते हैं। ऐसे बयान की सत्यता पर सवाल उठाया जाना चाहिए।"

वकील ने खजूरी खास की पिछली एक एफआईआर का हवाला दिया, जिसमें खालिद को 2022 में बरी कर दिया गया था, और जहा एक अदालत ने पहले ही कसाना की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया था। पायस ने अदालत को बताया कि उन पर पहले भी विश्वास नहीं किया गया था, फिर भी अब उनके बयानों को एकदम सही (गॉस्पेल ट्रुथ) माना जा रहा है।"

उन्होंने कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) की ओर भी इशारा किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि वे पुलिस के दावे का खंडन करते हैं। आरोपपत्र में दावा किया गया है कि उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा और ताहिर हुसैन 8 जनवरी, 2020 को PFI दफ़्तर में मिले थे, लेकिन सीडीआर उन्हें दिल्ली के अलग-अलग स्थानों पर दिखाता है।

पायस ने तर्क दिया, "PFI का दफ्तर शाहीन बाग में है। पुलिस कहती है कि खालिद रात 9 बजे वहां थे, लेकिन उनके फोन की लोकेशन उन्हें जाकिर नगर में दिखाती है। दिल्ली पुलिस कह रही है कि ये आपत्तियां मामूली मुद्दे हैं, लेकिन समय नहीं बदलेगा, या तो आप आरोप तय करने के चरण में इस पर भरोसा करें या ट्रायल के दौरान।"