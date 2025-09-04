uma bharti suggestions after delhi yamuna flood and gurugram water logging दिल्ली से गुरुग्राम तक की हालत पर उमा भारती की क्या नसीहतें, कहा- बाद में सिर्फ पछतावा, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली से गुरुग्राम तक की हालत पर उमा भारती की क्या नसीहतें, कहा- बाद में सिर्फ पछतावा

एक तरफ दिल्ली यमुना में आई बाढ़ से बेहाल है तो दूसरी तरफ गुरुग्राम में लोग जलभराव की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहीं उमा भारती ने कई नसीहतें दी हैं।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 4 Sep 2025 05:27 PM
एक तरफ दिल्ली यमुना में आई बाढ़ से बेहाल है तो दूसरी तरफ गुरुग्राम में लोग जलभराव की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहीं उमा भारती ने कई नसीहतें दी हैं। उन्होंने उत्तराखंड में आई कुछ आपदाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रकृति से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आस्था, प्रकृति एवं विकास का संतुलन नहीं बनाया तो अंतिम परिणाम सिर्फ पछतावा होगा।

गुरुवार को एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए उमा भारती ने दिल्ली और गुरुग्राम को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा, 'दिल्ली में बहुत अंदर तक यमुना का पानी आ गया है, हथिनी कुंड बैराज से भी दिल्ली में पानी आया है जो हरियाणा में है। दिल्ली और हरियाणा दोनों जगह में हमारी सरकारें है। उचित संवाद, समय पर आमजनों को सचेत रहने का आह्वान बहुत जरूरी है। मुझे विश्वास है कि हमारी दोनों राज्यों की सरकारें इस पर खरी उतरेंगी।' उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को भी टैग किया।

भाजपा की फायरब्रांड नेता ने कहा कि बारिश को सरकार नहीं रोक सकती यह सच है किंतु बारिश से जहां धनहानि एवं जनहानि होती है उसके तीन कारण होते हैं। पहाड़ से मलवे का लुढ़कना, यह अंधाधुंध पेड़ कटाई से होता है। नदी के फ्लड प्लेन में घर बनाने पर रोक होती है किंतु इसका पालन नहीं होता है इसलिए घर गिरते हैं, लोग दबते हैं और लोग मरते हैं। बैराज में जल को रोकने एवं छोड़ने का प्रबंधन होता है उसके लिए समय पूर्व चेतावनी, समय पर राज्यों से समन्वय जरूरी होता है।

उमा भारती ने कहा कि नदियां भारत भूमि की रक्त वाहिकाएं हैं, ज्यादा और कम फ्लो दोनों हानि कर सकते हैं। प्रकृति के साथ समन्वय बना करके विकास की योजनाएं एवं बसाहट की अनुमति और अवैध पेड़ कटाई पर नियंत्रण यह सब शासन एवं प्रशासन के हाथ में है। प्राकृतिक आपदा सरकार नहीं लाती है किंतु शासन,प्रशासन एवं समाज की भूलों से विपदा विकराल और मारक हो जाती है। लम्हें गलती करते हैं और सदियां सजा पाती हैं। केदारनाथ, धराली, जोशीमठ जैसी भयावनी आपदाओं को भारी बारिश और बादल फटने से ही नहीं बल्कि मानवीय भूलों ने विकराल और विनाशकारी बनाया था।

हिमालय और गंगा के लिए काफी काम कर चुकीं पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केदारनाथ जी से कुछ किलोमीटर पीछे का गांधी सरोवर भारी बारिश से क्यों उछल गया था? जिसमें एक चट्टान ने मंदिर को तो बचा लिया था किंतु हजारों जानें चली गईं थीं। धनहानि की गिनती करने की जरूरत नहीं है आनी जानी माया है लेकिन कई पीढियां तक हजारों लोगों में अपनों को खो देने का गम बना रहेगा। वह मानवीय भूल क्या थी? गांधी सरोवर का सीमेंटीकरण करके जल का निसर्ग रोक दिया गया, भारी बारिश से सरोवर भर गया वन विभाग और प्रशासन का इस तरफ ध्यान गया ही नहीं और वह भारी आपदा आई, जिसकी वास्तविक रिपोर्ट सामने आई ही नहीं। लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई।

पूर्व सीएम ने कहा कि दिल्ली में यमुना का किनारा, रावी और व्यास के तट, धराली और हरसिल में भागीरथी के तट बसाहट से भर गए हैं। नदी बनाई नहीं जाती इसका अवतरण होता है इसकी भूमि तय होती है। कई बार वहां सालों तक पानी नहीं आता और कई बार पानी दोनों छोरों को छू लेता है। इन सारी बातों की जानकारी जल संसाधन विभागों को होती है किंतु वह फाइलों तक ही सीमित रहती है। इसरो ने जोशीमठ हादसे पर एक रिपोर्ट जारी की और थोड़ी ही देर में रहस्मय में तरीके से अदृश्य कर दी।

गुरुग्राम में इन दिनों उपजी स्थिति का जिक्र करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि गुड़गांव का जानलेवा ट्रैफिक जाम कुछ बरसाती नालों एवं बरसाती नदियों के किनारे बसाहट से होता है। आपदा आती है जाम होते हैं और हम अपने अंतर्मन में झांकते ही नहीं है कि हम भूल कहां कर गए। आस्था, प्रकृति एवं विकास का संतुलन नहीं बनाया तो अंतिम परिणाम सिर्फ पछतावा होगा। मैं खुद बहुत पढ़ी-लिखी नहीं हूं किंतु गंगा की अविरलता को बनाए रखने के प्रयास में ज्ञानियों एवं गुरुजनों से जानकारियां प्राप्त की है। हिमालय, नदियां, वन, पहाड़ चेतावनी दे रहे हैं कि हमसे खिलवाड़ मत करो अन्यथा न हम बचेंगे और न तुम बचोगे।

