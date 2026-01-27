चित भी इनका और पट भी; कांग्रेस नेता को शक- UGC रूल्स से BJP को होगा डबल फायदा

संक्षेप: यूजीसी रूल्स 2026 को लेकर मचे घमासान के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज को आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को इससे डबल फायदा हो सकता है। उदित राज ने कहा कि सवर्ण विरोध के बावजूद वोट देंगे और दलित-आदिवासी भी भाजपा से खुश हो जाएंगे।

यूजीसी रूल्स 2026 को लेकर मचे घमासान के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज को आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को इससे डबल फायदा हो सकता है। उदित राज ने सवर्णों की ओर से किए जा रहे विरोध के पीछे साजिश का दावा करते हुए कहा कि अधिकतर भाजपा और आरएसएस के समर्थक ही ऐसा कर रहे हैं।

उत्तर पश्चिम दिल्ली के पूर्व सांसद उदित राज ने कहा है कि विरोध के बावजूद सवर्ण भाजपा को ही वोट देंगे और दूसरी तरफ दलित-ओबीसी और आदिवासी भी खुश हो जाएंगे। उन्होंने भाजपा का डबल फायदा और इसके पीछे कथित साजिश का जिक्र करते हुए कहा, 'यूजीसी के नए नियम के पीछे कुछ बड़ी राजनीतिक साजिश लगती है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और सवर्ण जाति के लोगों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है और ये अधिकतर बीजेपी और आरएसएस के समर्थक हैं। विरोध के बावजूद ये वोट बीजेपी को ही देंगे। दूसरे तरफ दलित, ओबीसी और आदिवासी बीजेपी से खुश हो जाएंगे। मतलब है ‘चित भी इनका पट भी इनका।’

उदित राज ने यूजीसी रूल्स के खिलाफ उठ रहीं आवाजों को भी भाजपा की ही चाल बताया। उन्होंने वाराणसी में मंदिर तोड़े जाने पर विरोध नहीं होने का जिक्र करते हुआ कहा, 'लगता है बीजेपी ही अंदर से विरोध करा रही वरना वाराणसी में कितने मंदिर तोड़ें, क्या उसका बड़े पैमाने पर विरोध किया! गैर बीजेपी सरकार होती तो शायद ऐसा विरोध होता। क्या अब दलित, ओबीसी और आदिवासी हिंदू न रहे।?'

विरोध में हो रहे प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती गौरतलब है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों को लेकर पूरे देश में विरोध का स्वर मुखर हो रहा है। सवर्णों ने इसे अपने खिलाफ बताते हुए दिल्ली, लखनऊ समेत देश के कई शहरों में मंगलवार को प्रदर्शन किए। सोशल मीडिया पर इसके विरोध और समर्थन में टकराव चल रहा है। नियमों को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि इसमें जाति आधारित भेदभाव की गैर-समावेशी परिभाषा अपनाई गई है और संस्थागत सुरक्षा से कुछ श्रेणियों को बाहर कर दिया गया है।