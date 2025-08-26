UER-2 के मुंडका-बक्करवाला टोल नाके पर क्यों जुटे ग्रामीण? सरकार को वॉर्निंग भी दी

गांव के निवासियों ने कहा कि यूईआर-2 और इससे जुड़ी सड़कों को तैयार करने में आसपास के क्षेत्र के गांव की जमीनों को अधिग्रहित किया गया है। इस कारण मुंडका-बक्करवाला टोल नाकों से इन सभी ग्रामीण निवासियों को निशुल्क आवाजाही का सफर करने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

अर्बन एक्सटेंशन रोड (यूईआर)-2 के मुंडका-बक्करवाला टोल नाके पर मंगलवार सुबह सैकड़ों की संख्या में कई गांववालों ने टोल वसूली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान इस टोल नाके पर आवाजाही करने वाले वाहनों का संचालन प्रभावित हुआ। उत्तर पश्चिमी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली के कई गांव के निवासियों ने सुबह नौ बजे से लेकर दोपहर साढ़े बारह बजे तक विरोध प्रदर्शन किया।

गांव के निवासियों ने कहा कि हमारी मांग है कि इस पूरे क्षेत्र के सभी गांव निवासियों का सफर इस टोल नाके से निशुल्क किया जाए। जिससे ग्रामीणों को दिल्ली में लगने वाली इस सड़क पर सबसे महंगे टोल से राहत मिले। यूईआर-2 और इससे जुड़ी सड़कों को तैयार करने में आसपास के क्षेत्र के गांव की जमीनों को अधिग्रहित किया गया है। इस कारण मुंडका-बक्करवाला टोल नाकों से इन सभी ग्रामीण निवासियों को निशुल्क आवाजाही का सफर करने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। ग्रामीण निवासियों को उनके आधार कार्ड देखकर टोल पर आने-जाने की निशुल्क सुविधा दी जाए। इस टोल पर सभी टू-टर्न तुरंत खोले जाएं।

इस विरोध प्रदर्शन में बक्करवाला, मुंडका, रानी खेड़ा, रसूलपुर, मदनपुर डबास, हिरण कूदना, नीलवाल, टिकरी कला, मोहम्मदपुर मजरी, घेवरा, मुबारकपुर डबास और अन्य ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसमें 360 गांव के प्रधान रामकुमार भी शामिल हुए। ग्रामीणों को विभागों, पुलिस से आश्वासन मिला है कि 31 अगस्त तक उनकी सभी शर्तें मानी जाएंगी। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी शर्ते नहीं मानी गई, तब वह उग्र प्रदर्शन करेंगे।

एक सप्ताह का समय का आश्वासन दिया गया विरोध प्रदर्शन करने वाले गांव के निवासियों को शांत कराने के लिए दिल्ली पुलिस के कई स्थानीय अधिकारी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। विभाग के अधिकारी व इंजीनियर भी पहुंचे थे। साथ ही, राज्य सरकार के सत्ता पक्ष के मुंडका विधानसभा के विधायक गजेंद्र दराल भी मौके पर पहुंचे। मुंडका गांव के निवासी विजय मान ने बताया कि कुछ शर्तों के तहत हमें आश्वासन दिया गया है। इसके मद्देनजर एक सप्ताह तक यानी आगामी 31 अगस्त तक की तिथि तक क्षेत्र के ग्रामीणों को आधार कार्ड से टोल नाकों से आने-जाने की सुविधा देने का आश्वासन दिया गया। यदि इस तिथि तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तब हम उग्र प्रदर्शन करेंगे।

ग्रामीणों के आधार कार्ड देखकर टोल से मुक्ति दें: विधायक इस मामले को लेकर मुंडका के विधायक गजेंद्र दराल ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट में एक वीडियो जारी कर ग्रामीणों को संदेश दिया। इसमें गजेंद्र दराल ने कहा कि 17 अगस्त को यूईआर-2 का उद्घाटन हुआ। तब विभाग के अधिकारियों से बातचीत हुई तो बताया गया कि यहां पर एक से दो वर्षों तक टोल नहीं लगेगा,लेकिन इस पर टोल शुल्क वसूलने का कार्य शुरू हो गया है। मुझे विभाग के अधिकारी ने गलत सूचना दी इसलिए मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों से क्षमा प्रार्थी हूं। किसी के द्वारा कही गई बात, मैंने आगे कह दी। यहां पर पंजाब से लंबी दूरी पर आने वाले लोग इस एलिवेटेड रोड का उपयोग कर रहे हैं। वह टोल शुल्क दे रहे हैं। लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र के निवासी इस टोल शुल्क से परेशान हैं। मुझे लगता है कि दो दिन से लगातार मुझे सैकड़ों फोन कॉल आए। लोगों की जन भावना को देखते हुए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से विनती करता हूं कि इस हाईवे के नजदीक में जितने भी गांव हैं,उन सभी गांव के लोगों को उनका आधार कार्ड देखकर इस टोल शुल्क से मुक्ति दिलाई जाए। देश के अन्य राज्यों में स्थित राष्ट्रीय सड़क मार्ग (नेशनल हाईवे) हैं। वहां पर टोल नाके से लगते हुए गांव की जमीन अधिग्रहण की गई। उन गांवों के निवासियों का आधार कार्ड देखकर उनसे टोल शुल्क न लिया जाए।

टोल नाके के पास यू-टर्न बंद किया रानी खेड़ा गांव के निवासी विजय डबास ने कहा कि मुंडका औद्योगिक क्षेत्र से बक्करवाला के रूट पर जाने के लिए टोल प्लाजा स्थापित किया गया। यहां पर कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहनों से एकल वापसी (सिंगल रिटर्न) के लिए 235 रुपये और एक दिन में की गई रिटर्न यात्रा के लिए 350 रुपये टोल शुल्क तय किया गया। ग्रामीणों से टोल बिल्कुल भी वसूला नहीं जाना चाहिए। मुंडका के पास टोल नाके पर यू-टर्न बंद कर दिए गए हैं। इस वजह से अब वाहन चालकों ने रॉन्ग साइड से आना जाना शुरू कर दिया गया है। यूईआर-2 के निर्माण के लिए विभिन्न गांवों की जमीन अधिग्रहित की गई है। इसमें मुंडका गांव, रानी खेड़ा, रसूलपुर गांव, मदनपुर डबास गांव, कराला गांव, मोहम्मदपुर माजरी गांव, इन सब गांव की जमीन,हिरन कूदना गांव, नीलवाल गांव, घेवरा गांव आदि गांव शामिल हैं। इन सभी गांवों के निवासियों के टोल शुल्क पूरी तरह से माफ किए जाने चाहिए।