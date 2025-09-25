दिल्ली की सड़कों को मिलेगी जाम से आजादी, UER-II का विस्तार लाएगा नई रफ्तार; पूरा प्लान समझें

दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए NHAI 17 किलोमीटर लंबा एक नया UER-II कॉरिडोर बना रहा है। यह कॉरिडोर अलीपुर से ट्रोनिका सिटी तक जाएगा, जो रिंग रोड पर दबाव घटाएगा और हरियाणा-राजस्थान से देहरादून जाने वाले ट्रैफिक को भी आसान बनाएगा।

दिल्ली-एनसीआर में जाम की समस्या से हर कोई परेशान है। लेकिन अब NHAI एक नया रास्ता ला रहा है, जो दिल्ली की सड़कों को सांस लेने का मौका देगा। UER-II का 17 किलोमीटर लंबा विस्तार अलीपुर से शुरू होकर NH-709B (दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून एक्सप्रेसवे) पर ट्रोनिका सिटी तक जाएगा। यह प्रोजेक्ट दिल्ली की रिंग रोड, NH-44, NH-48 और बरापुल्ला एलिवेटेड कॉरिडोर पर दबाव कम करेगा। साथ ही हरियाणा और राजस्थान से देहरादून की ओर जाने वाले ट्रैफिक को तेज और सुगम रास्ता मिलेगा।

कितना बड़ा है ये प्रोजेक्ट? 22 सितंबर को एनएचएआई ने इस प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए बोली मंगाई, जिसमें 5 महीने में फिजिबिलिटी स्टडी और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार होगी। इस स्टडी का खर्च 2.32 करोड़ रुपये है। अनुमान है कि इस 17 किमी लंबे हाईवे को बनाने में 3350 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत आएगी। यानी ये प्रोजेक्ट जितना भव्य है, उतना ही दिल्ली की ट्रैफिक समस्या का स्थायी समाधान भी है।

क्या-क्या होगा खास? NHAI की योजना में इस हाईवे को बनाने से पहले हर छोटी-बड़ी बात का ध्यान रखा जाएगा। पहले चरण में ट्रैफिक एनालिसिस, रास्ते के अलग-अलग विकल्प, इलाके की टोपोग्राफी और लेन कॉन्फिगरेशन तय किए जाएंगे। साथ ही, बिजली-पानी की लाइनों और जंगल की मंजूरी जैसे पहलुओं पर भी नजर रहेगी। NHAI इस प्रोजेक्ट का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव भी जांचेगा, ताकि स्थानीय लोगों को कोई परेशानी न हो।

दूसरे चरण में कॉरिडोर का स्ट्रक्चरल डिजाइन, मिट्टी और पानी की जांच, चौराहों का डिजाइन, ड्रेनेज प्लान, ट्रैफिक साइनेज, लागत अनुमान और टोल स्कीम पर काम होगा। यानी, ये हाईवे न सिर्फ मजबूत होगा, बल्कि स्मार्ट और पर्यावरण के लिए भी अनुकूल होगा।

आवारा पशुओं का भी ध्यान रोचक बात ये है कि एनएचएआई ने हाईवे पर आवारा पशुओं की समस्या का भी हल निकाला है। हाईवे के आसपास सुरक्षित स्थानों पर पशु आश्रय बनाए जाएंगे, जहां चारा भंडारण, खाने की जगह और केयरटेकर्स के लिए बुनियादी सुविधाएं होंगी। इससे सड़क हादसों में कमी आएगी और पशुओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

स्थानीय विरोध और चुनौतियां हालांकि, इस प्रोजेक्ट को लेकर उत्तरी दिल्ली के कुछ गांवों में विरोध भी हो रहा है। मुंडका-बक्करवाला खंड पर टोल प्लाजा को लेकर स्थानीय लोग नाराज हैं। एनएचएआई को इन मुद्दों को सुलझाने के लिए भी कदम उठाने होंगे, ताकि प्रोजेक्ट सुचारू रूप से आगे बढ़ सके।