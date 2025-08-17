NCR में आज से सफर होगा और आसान, UER-II से दिल्ली की सड़कों पर घटेगा जाम; ये होंगे बड़े फायदे

दिल्लीवासियों को केंद्र सरकार की तरफ से आज एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 और द्वारका एक्सप्रेसवे के एक हिस्से का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

दिल्लीवासियों को केंद्र सरकार की तरफ से आज एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह रोहिणी सेक्टर-37 से अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 (यूईआर-2) और द्वारका एक्सप्रेसवे के एक हिस्से का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस नए मार्ग के शुरू होने से एक तरफ जहां रोहिणी, नरेला और उत्तर पश्चिमी दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं, दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली की सड़कों पर वाहनों का दबाव भी कम होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि यूईआर-2 के खुलने से लाखों लोगों को लाभ होगा। इससे दिल्ली में जाम और प्रदूषण से भी राहत मिलेगी।

यूईआर-2 कॉरिडोर राष्ट्रीय राजमार्ग- 44 (अलीपुर) से शुरू होकर मुंडका, बक्करवाला, नजफगढ़ और द्वारका होते हुए महिपालपुर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग- 48 पर समाप्त होगा। इसके शुरू होने से सिंघु बॉर्डर से आईजीआई एयरपोर्ट तक 40 मिनट में पहुंचा जा सकेगा, जबकि पहले करीब दो घंटे लगते थे।

यूईआर-2 से बाहरी रिंग रोड के साथ अंदरूनी सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होगा। प्रमुख चौराहों जैसे मुकरबा चौक, मधुबन चौक, पीरागढी चौक, धौला कुआं, एनएच-9 पर जाम में कमी आएगी।

दिल्ली की अंदरूनी सड़कों पर तीन लाख गाड़ियों का दबाव कम होगा चंडीगढ़ की तरफ से एयरपोर्ट, गुरुग्राम, जयपुर आदि रास्तों पर जाने वाली गाड़ियां अब जीटी करनाल रोड की जगह यूईआर-2 का इस्तेमाल करेंगी। यह माना जा रहा है कि इससे दिल्ली की अंदरूनी सड़कों पर तीन लाख गाड़ियों की आवाजाही कम हो जाएगी। द्वारका एक्सप्रेसवे के नए हिस्से के बनने से दिल्ली से बहादुरगढ़, रोहतक और पानीपत आना-जाना आसान होगा तो। साथ ही यूईआर-2 से चंडीगढ़ और आईजीआई एयरपोर्ट के बीच आवाजाही बिना जाम के संभव हो सकेगी। यूईआर-2 के बनने से रोहिणी, नरेला, पीतमपुरा, बवाना, अलीपुर आदि इलाके में रहने वाले लोग बिना दिल्ली की अंदरुनी सड़कों का इस्तेमाल किए सीधे एयरपोर्ट एवं द्वारका एक्सप्रेसवे तक पहुंच सकेंगे।

प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी : सीएम रेखा गुप्ता ने इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना विकसित दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण है। यह कॉरिडोर दिल्ली को जाम मुक्त बनाने व बेहतर कनेक्टिविटी देने का काम करेगा। इससे दिल्ली का प्रदूषण भी कम करने में मदद मिलेगी। वहीं दिल्ली और एनसीआर के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का काम यह परियोजना करेगी।

उद्घाटन स्थल का निरीक्षण किया: सीएम रेखा गुप्ता ने शनिवार को वरिष्ठ अधिकारियों व पार्टी नेताओं के साथ उद्घाटन स्थल व आसपास जाकर तैयारियों का निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूईआर-2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ेगा, जिनमें एनएच-44 (अलीपुर), एनएच-9 (बहादुरगढ़) और एनएच-48 (महिपालपुर) शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से सामान लाने-ले जाने की सुविधा भी बढ़ेगी।

यह सोनीपत और बहादुरगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में लिंक रोड से जुड़ेगा, इससे उद्योग में तो बढ़ावा होगा ही साथ ही दिल्ली-एनसीआर में माल की आवाजाही तेजी से होगी। इसका लाभ यह भी होगा कि दिल्ली और एनसीआर में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण: दिल्ली में लघु उद्योग से जुड़े व्यापारी महेश अग्रवाल ने बताया यूईआर-2 के शुरू होने से दिल्ली के कई औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होगा। नरेला, बवाना के औद्योगिक क्षेत्रों में कई व्यापारियों को व्यापार करने के लिए द्वारका व उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों में जाने के लिए आउटर रिंग रोड का उपयोग करना पड़ता था। अब व्यापारी सीधे यूईआर-2 से द्वारका पहुंच सकेंगे। यूईआर के आसपास के इलाकों में रियल एस्टेट बाजार में वृद्धि होगी। इससे आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों की भी मांग बढ़ने की उम्मीद है। इस पहल से दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने में भी सहयोग मिलेगा।

मुंबई से भी जुड़ जाएगा यूईआर-2 मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है अर्बन एक्सटेंशन रोड (यूईआर)-2 अलीपुर में दिल्ली-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग से शुरू होगा और द्वारका में यशोभूमि पर समाप्त हो जाएगा। यहां से यह कॉरिडोर द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा, जिसका सीधा जुड़ाव आईजीआई एयरपोर्ट से है। यह मार्ग दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को भी जोड़ेगा। विशेष बात यह भी है कि यह राजमार्ग केएमपी राष्ट्रीय राजमार्ग, गुरुग्राम-रेवाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग, गुरुग्राम-सोहना राष्ट्रीय राजमार्ग से भी जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरुग्राम-सोहना राष्ट्रीय राजमार्ग सीधे रूप में दिल्ली-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा है। इस तरह यूईआर-टू के परिचालन से देश के विभिन्न हिस्सों में आना-जाना काफी सुगम व तेज हो जाएगा।

ये लाभ होंगे भीड़भाड़ में कमी : यह मार्ग उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों के बीच यात्रा करने वाले वाहनों के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा, जिससे आंतरिक और बाहरी रिंग रोड पर यातायात का दबाव कम होगा। इससे लोगों को सहूलियत होगी।

रियल एस्टेट में उछाल : आसपास के क्षेत्रों में आवासीय और व्यावसायिक निवेश गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे इस इलाके में रियल एस्टेट बाजार में तेजी आएगी।

कनेक्टिविटी में सुधार : दिल्ली को अन्य उत्तर भारतीय राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। दिल्ली में प्रदूषण भी कम होगा।

हवाई अड्डे तक पहुंचना आसान : अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 और द्वारका एक्सप्रेसवे के मिलने से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचने में लगने वाला समय पहले के मुकाबले कम हो जाएगा।

क्या बोले स्थानीय लोग जोगिंदर सहरावत, निवासी, सिंघू गांव, ''नरेला अब बाहरी व पश्चिमी दिल्ली के साथ बेहतर तरीके से जुड़ गया है। पूर्वी हरियाणा व राजस्थान के जयपुर की ओर जाने में भी सहूलियत होगी। सही मायने में अब नरेला का विकास होगा।''