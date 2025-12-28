UER 2 के विस्तार का प्लान, हरियाणा-राजस्थान से नोएडा और गाजियाबाद जाना होगा आसान

संक्षेप: अर्बन एक्सटेंशन रोड (यूईआर)-2 को नोएडा तक विस्तार देने के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) पर काम जल्द शुरू हो जाएगा। इस पहल से हरियाणा और राजस्थान से नोएडा जाने के लिए दिल्ली के अंदर नहीं जाना पड़ेगा।

अर्बन एक्सटेंशन रोड (यूईआर)-2 को नोएडा तक विस्तार देने के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) पर काम जल्द शुरू हो जाएगा। इस पहल से हरियाणा और राजस्थान से नोएडा जाने के लिए दिल्ली के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। इसके दो खंडों में अलीपुर से मंडोला तक 17 किलोमीटर और मंडोला से नोएडा तक करीब 45 किलोमीटर हिस्सा बनाना प्रस्तावित है।

नोएडा में इसे फरीदाबाद-नोएडा-गाजियाबाद (एफएनजी) एक्सप्रेसवे के शुरुआती छोर से जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने दोनों खंडों की डीपीआर का काम अलग-अलग एजेंसी को सौंप दिया है।

एनएचएआई के एक अधिकारी ने बताया कि एजेंसियों को न्यूनतम तीन अलाइनमेंट के साथ डीपीआर बनाने को कहा गया है। इस काम में करीब छह माह का वक्त लगेगा। यह परियोजना राष्ट्रीय राजधानी की अंदरूनी सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने के लिए है। इस विस्तार के बाद राजस्थान, हरियाणा के लोग बाहर ही बाहर नोएडा जा सकेंगे।

द्वारका से अलीपुर तक है शुरू छह लेन का यूईआर-2 हाईवे एक आउटर रिंग रोड है। इसका द्वारका से अलीपुर (उत्तरी दिल्ली) तक 75.7 किलोमीटर का हिस्सा चालू हो चुका है। गत 17 अगस्त को प्रधानमंत्री ने इसका लोकार्पण किया था। इस हिस्से के बनने से 40 मिनट में सिंघु बॉर्डर से आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचना संभव हुआ है। मुकरबा चौक से धौला कुआं, एनएच-नौ से गुरुग्राम तक जाना भी आसान हुआ। अब अलीपुर से यूईआर-2 को विस्तार देकर गाजियाबाद होते हुए नोएडा तक विस्तार देना है। विस्तार परियोजना को दो खंडों में विभाजित किया गया है। पहले खंड में 17 किलोमीटर लंबा हाईवे बनेगा, जो यूईआर-2 को अलीपुर से लोनी स्थित मंडोला के पास दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा।

अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 की विस्तार योजना पहला चरण ● 17 किलोमीटर

● दिल्ली के अलीपुर से लोनी के मंडोला तक जाएगा

दूसरा चरण ● 45 किलोमीटर

क्या है आगे का प्लान ● मंडोला से फरीदाबाद-नोएडा-गाजियाबाद एक्सप्रेसवे तक

● अलीपुर से फरीदाबाद-नोएडा और गाजियाबाद एक्सप्रेसवे से इसे जोड़ा जाएगा

● एनएचएआई ने दो खंडों में विस्तार के लिए एजेंसियों को डीपीआर का काम सौंपा

● दोनों एजेंसियों को छह माह का वक्त दिया, ये तीन-तीन अलाइनमेंट का विकल्प देंगी

● इस वर्ष 17 अगस्त को यूईआर को द्वारका से अलीपुर तक शुरू किया गया था