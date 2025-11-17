2029 लोकसभा चुनाव में 400 कर जाएगी भाजपा; कांग्रेस नेता की क्या दलील

संक्षेप: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज ने नई दलील पेश करते हुए यहां तक कहा है कि तेजस्वी यादव खुद नहीं जीते, बल्कि भाजपा और चुनाव आयोग ने उन्हें जितवा दिया ताकि ज्यादा शोर ना मचे।

बिहार में एनडीए की बंपर जीत और महागठबंधन की हार के बाद विपक्षी दलों के कई नेता चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज ने तो नई दलील पेश करते हुए यहां तक कहा है कि तेजस्वी यादव खुद नहीं जीते, बल्कि भाजपा और चुनाव आयोग ने उन्हें जितवा दिया ताकि ज्यादा शोर ना मचे। उदित राज ने यह भी कहा कि एसआईआर और ईवीएम में गड़बड़ी के सहारे भाजपा 2029 में 400 पार कर जाएगी और संविधान को बदल देगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पूर्व सांसद उदित राज ने एएनआई से बातचीत में कहा कि तेजस्वी यादव शाम तक पीछे चल रहे थे लेकिन फिर भाजपा ने उन्हे जितवा दिया। उन्होंने कहा, 'तेजस्वी यादव को इन्होंने जितवा दिया, मैं कहूंगा वह जीते नहीं है, इन्होंने जितवा दिया। शाम तक तेजस्वी यादव पीछे चल रहे थे। अब इन्होंने सोचा कि यह जस्टिफाई करने के लिए कि चुनाव निष्पक्ष हुआ है तेजस्वी यादव को जितवा दिया। वरना तेजस्वी यादव को भी हरा देते। ये किसी को भी हरा देंगे।'

उदित राज ने तेजस्वी को लेकर अपनी बात दोहराते हुए कहा, एक तो तेजस्वी यादव खुद जीते नहीं है, बीजेपी ने जितवा दिया, चुनाव आयोग ने जितवा दिया कि जिता दो नहीं तो लोग ज्यादा शोर शराबा करेंगे। ये चुनाव पहले से तय था, पहले से तय था कि क्या होगा। पूर्व सांसद ने कहा कि जिस तरह बिहार में एसआईआर के जरिए जीत हासिल की गई उस फॉर्मूले से 2029 में भाजपा 400 सीटें जीत लेगी।