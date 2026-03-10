दिल्ली में कार के अंदर पड़े मिले 2 शव, बंद गाड़ी में हुईं मौत की क्या वजह?
घटना नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाना क्षेत्र की है, जहां सड़क किनारे खड़ी एक कार में दो व्यक्ति मृत अवस्था में पाए गए। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
दिल्ली में एक कार के अंदर 2 लोगों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाना क्षेत्र की है, जहां सड़क किनारे खड़ी एक कार में दो व्यक्ति मृत अवस्था में पाए गए। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतकों की मौत की असल वजह अब तक सामने नहीं आई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों की मौत दम घुटने के चलते हुई होगी।
शीशे बंद, लेकिन गाड़ी थी अनलॉक
पुलिस के अनुसार उन्हें सूचना मिली थी कि सड़क किनारे नाले के पास खड़ी एक कार के अंदर दो लोग पड़े हुए हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। जांच के दौरान वहां एक सफेद रंग की ह्युंडई ऑरा कार खड़ी मिली। गाड़ी के शीशे बंद थे, लेकिन कार अंदर या बाहर से लॉक नहीं थी।
मृतकों में एक प्लबंर तो दूसरा ड्राइवर
जब पुलिस ने कार की जांच की तो अंदर से तेज दुर्गंध आ रही थी। कार के अंदर दो व्यक्ति बैठे हुए मिले, इनमें से एक व्यक्ति ड्राइवर सीट पर था, जबकि दूसरा पीछे की सीट पर मिला। मृतकों की पहचान 42 वर्षीय विकास और 36 वर्षीय बिजेंद्र उर्फ भोला के रूप में हुई है। विकास पेशे से ड्राइवर था, जबकि बिजेंद्र प्लंबर का काम करता था। दोनों दिल्ली के खेड़ा खुर्द स्थित अंबेडकर कॉलोनी के निवासी बताए जा रहे हैं।
कार के अंदर से शराब के पाउच भी मिले
पुलिस जांच में कार के अंदर से शराब के तीन पाउच भी मिले हैं। इनमें से दो सील बंद थे, जबकि एक खुला हुआ पाया गया। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच में पता चला कि यह कार पिछले दिन दोपहर करीब दो बजे से उसी जगह खड़ी थी और उसके बाद किसी को गाड़ी में आते या जाते नहीं देखा गया।
शरीर पर नहीं मिले चोट के निशान
मौके पर क्राइम टीम को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों शवों पर किसी तरह के बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। प्रारंभिक जांच में बंद गाड़ी के अंदर दम घुटने से मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मौत के असली कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। फिलहाल मामले में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच जारी है।
