दिल्ली में कार के अंदर पड़े मिले 2 शव, बंद गाड़ी में हुईं मौत की क्या वजह?

Mar 10, 2026 05:24 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, हेमंत कुमार
घटना नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाना क्षेत्र की है, जहां सड़क किनारे खड़ी एक कार में दो व्यक्ति मृत अवस्था में पाए गए। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

दिल्ली में कार के अंदर पड़े मिले 2 शव, बंद गाड़ी में हुईं मौत की क्या वजह?

दिल्ली में एक कार के अंदर 2 लोगों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाना क्षेत्र की है, जहां सड़क किनारे खड़ी एक कार में दो व्यक्ति मृत अवस्था में पाए गए। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतकों की मौत की असल वजह अब तक सामने नहीं आई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों की मौत दम घुटने के चलते हुई होगी।

शीशे बंद, लेकिन गाड़ी थी अनलॉक

पुलिस के अनुसार उन्हें सूचना मिली थी कि सड़क किनारे नाले के पास खड़ी एक कार के अंदर दो लोग पड़े हुए हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। जांच के दौरान वहां एक सफेद रंग की ह्युंडई ऑरा कार खड़ी मिली। गाड़ी के शीशे बंद थे, लेकिन कार अंदर या बाहर से लॉक नहीं थी।

मृतकों में एक प्लबंर तो दूसरा ड्राइवर

जब पुलिस ने कार की जांच की तो अंदर से तेज दुर्गंध आ रही थी। कार के अंदर दो व्यक्ति बैठे हुए मिले, इनमें से एक व्यक्ति ड्राइवर सीट पर था, जबकि दूसरा पीछे की सीट पर मिला। मृतकों की पहचान 42 वर्षीय विकास और 36 वर्षीय बिजेंद्र उर्फ भोला के रूप में हुई है। विकास पेशे से ड्राइवर था, जबकि बिजेंद्र प्लंबर का काम करता था। दोनों दिल्ली के खेड़ा खुर्द स्थित अंबेडकर कॉलोनी के निवासी बताए जा रहे हैं।

कार के अंदर मिले शव

कार के अंदर से शराब के पाउच भी मिले

पुलिस जांच में कार के अंदर से शराब के तीन पाउच भी मिले हैं। इनमें से दो सील बंद थे, जबकि एक खुला हुआ पाया गया। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच में पता चला कि यह कार पिछले दिन दोपहर करीब दो बजे से उसी जगह खड़ी थी और उसके बाद किसी को गाड़ी में आते या जाते नहीं देखा गया।

शरीर पर नहीं मिले चोट के निशान

मौके पर क्राइम टीम को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों शवों पर किसी तरह के बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। प्रारंभिक जांच में बंद गाड़ी के अंदर दम घुटने से मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मौत के असली कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। फिलहाल मामले में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच जारी है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

Ncr News Delhi
