रील बनाने के चक्कर में ट्रेन से कटे 2 युवक, रेलवे ट्रैक पर दोनों के चीथड़े उड़े
हरियाणा के बहादुरगढ़ में रेलवे ट्रैक पर रील बनाने के चक्कर में दो युवकों की ट्रेन से कट कर मौत हो गई। हादसे की सूचना कूड़ा बीनने वाले ने रेलवे स्टेशन पहुंच कर दी। सूचना मिलने पर जीआरपी मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया।
पुलिस को एक युवक के पास से मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान हो पाई। उसका नाम शिवम है जो कि छत्तीसगढ़ के टीकमगढ़ जिले का रहने वाला था। वह बहादुरगढ़ में जूतों की कंपनी में काम करता था। दूसरे की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पुलिस मृतकों के परिजनों से संपर्क करने का प्रयास कर रही है।
एक ट्रेन से बचे, दूसरी से कटे
जानकारी के अनुसार, गुरुवार दोपहर बहादुरगढ़ में छोटूराम नगर फाटक पर दो युवक सोशल मीडिया के लिए रील बनाने के लिए पहुंचे थे। दोनों रील बना रहे थे, जिन्हें वहां कूड़ा बीनने वाले युवक ने टोका था। जांच अधिकारी नरेश हुड्डा ने बताया कि दोनों युवक ट्रैक पर रील बना रहे थे। रील बनाने की पुष्टि एक कूड़ा बीनने वाले ने की है।
उसने दोनों युवकों को ट्रैक पर रील बनाने से रोका भी था कि ट्रेन आ जाएगी। दोनों युवक नहीं माने और एक ट्रेन आती दिखी तो एक ट्रैक से हट गए लेकिन दिल्ली की तरफ से आ रही दूसरी ट्रेन नहीं दिखी और उनके चिथड़े उड़ गए। कूड़ा बीनने वाले ने स्टेशन मास्टर को जाकर सूचना दी। उसके बाद जीआरपी को सूचित किया गया।
जूतों की कंपनी में काम करता था एक युवक
एक मृतक युवक की जेब से आधार कार्ड मिला। उसका नाम शिवम है, जो छत्तीसगढ़ के टीकमगढ़ जिले का रहने वाला था। वह बहादुरगढ़ में जूतों की कंपनी में काम करता था। मृतकों की उम्र लगभग 19 से 22 साल के बीच है। दोनों युवकों के शव ट्रैक के पास पड़े थे। एक का शव रेलवे लाइन के बीच में था, जबकि दूसरे का थोड़ा आगे की ओर पड़ा मिला। मामले में कार्रवाई जारी है।