Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएनसीआर NewsTwo youths were hit by a train while making a reel in harayana
रील बनाने के चक्कर में ट्रेन से कटे 2 युवक, रेलवे ट्रैक पर दोनों के चीथड़े उड़े

रील बनाने के चक्कर में ट्रेन से कटे 2 युवक, रेलवे ट्रैक पर दोनों के चीथड़े उड़े

संक्षेप:

हरियाणा के बहादुरगढ़ में रेलवे ट्रैक पर रील बनाने के चक्कर में दो युवकों की ट्रेन से कट कर मौत हो गई। हादसे की सूचना कूड़ा बीनने वाले ने रेलवे स्टेशन पहुंच कर दी। सूचना मिलने पर जीआरपी मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया।

Dec 11, 2025 08:26 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, बहादुरगढ़
share

हरियाणा के बहादुरगढ़ में रेलवे ट्रैक पर रील बनाने के चक्कर में दो युवकों की ट्रेन से कट कर मौत हो गई। हादसे की सूचना कूड़ा बीनने वाले ने रेलवे स्टेशन पहुंच कर दी। सूचना मिलने पर जीआरपी मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस को एक युवक के पास से मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान हो पाई। उसका नाम शिवम है जो कि छत्तीसगढ़ के टीकमगढ़ जिले का रहने वाला था। वह बहादुरगढ़ में जूतों की कंपनी में काम करता था। दूसरे की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पुलिस मृतकों के परिजनों से संपर्क करने का प्रयास कर रही है।

एक ट्रेन से बचे, दूसरी से कटे

जानकारी के अनुसार, गुरुवार दोपहर बहादुरगढ़ में छोटूराम नगर फाटक पर दो युवक सोशल मीडिया के लिए रील बनाने के लिए पहुंचे थे। दोनों रील बना रहे थे, जिन्हें वहां कूड़ा बीनने वाले युवक ने टोका था। जांच अधिकारी नरेश हुड्‌डा ने बताया कि दोनों युवक ट्रैक पर रील बना रहे थे। रील बनाने की पुष्टि एक कूड़ा बीनने वाले ने की है।

उसने दोनों युवकों को ट्रैक पर रील बनाने से रोका भी था कि ट्रेन आ जाएगी। दोनों युवक नहीं माने और एक ट्रेन आती दिखी तो एक ट्रैक से हट गए लेकिन दिल्ली की तरफ से आ रही दूसरी ट्रेन नहीं दिखी और उनके चिथड़े उड़ गए। कूड़ा बीनने वाले ने स्टेशन मास्टर को जाकर सूचना दी। उसके बाद जीआरपी को सूचित किया गया।

जूतों की कंपनी में काम करता था एक युवक

एक मृतक युवक की जेब से आधार कार्ड मिला। उसका नाम शिवम है, जो छत्तीसगढ़ के टीकमगढ़ जिले का रहने वाला था। वह बहादुरगढ़ में जूतों की कंपनी में काम करता था। मृतकों की उम्र लगभग 19 से 22 साल के बीच है। दोनों युवकों के शव ट्रैक के पास पड़े थे। एक का शव रेलवे लाइन के बीच में था, जबकि दूसरे का थोड़ा आगे की ओर पड़ा मिला। मामले में कार्रवाई जारी है।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।