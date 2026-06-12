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गुरुग्राम सोसाइटी में 7 मिनट लिफ्ट में फंसे थे युवक, गुस्से में लिफ्ट ऑपरेटर की आंख फोड़ी

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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गुरुग्राम की एक सोसाइटी में दो युवक सात मिनट लिफ्ट में फंस गए थे। जब लिफ्ट ऑपरेटर उसे ठीक करने आया तो उन्होंने गुस्से में आकर उसकी आंख फोड़ दी। लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा।

गुरुग्राम सोसाइटी में 7 मिनट लिफ्ट में फंसे थे युवक, गुस्से में लिफ्ट ऑपरेटर की आंख फोड़ी

गुरुग्राम की एक रिहायशी सोसाइटी कुछ मिनट लिफ्ट में फंसने से दो युवक इतना बौखला गए कि लिफ्ट ठीक कराने पहुंचे ऑपरेशन पर ही हमला बोल दिया। उन्होने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले उसकी आंख फोड़ी और लाठी-डंडों से जमकर पीटा। इस घटना को लेकर सोसाइटी में दहशत फैल गई है।

दोनों युवक लिफ्ट में फंसने के बाद इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने लिफ्ट ऑपरेशन की आंख फोड़ दी। इतना ही नहीं उसके साथ मारपीट भी की। मामले में रख-रखाव वाली एजेंसी की तरफ से चार लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई है।

घटना सेक्टर 93 के सिग्नेचर ऑर्चर्ड सोसाइटी में हुई। घटना नौ जून की शाम साढ़े चार बजे की बताई जा रही है। लिफ्ट ऑपरेटर गौरव को सूचना मिली थी कि एल टावर की लिफ्ट में खराबी आ गई है। इसमें दो युवक फंस गए हैं। गौरव मौके पर पहुंचा तो इससे पहले लिफ्ट अपने आप चालू हो गई।

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सात मिनट लिफ्ट में फंसे थे युवक

लिफ्ट चालू होने से पहले वे युवक करीब 7 मिनट तक फंसे रहे, जिससे वे भड़क गए। लिफ्ट ऑपरेटर गौरव के मौके पर पहुंचते ही युवकों ने उससे गाली गलोच शुरू कर दी। इसके बाद लिफ्ट ऑपरेटर नीचे आ गया। आरोप है कि नीचे आने के बाद उन युवकों ने अपने दो अन्य साथियों को भी बुला लिया। चार लोगों ने उसे रोक लिया और मारपीट शुरू कर दी। मारपीट का आरोप चंद्रशेखर, भारत, विवेक और संजय नामक युवकों पर है।

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आंख फोड़ी, लाठी-डंडों से पीटा

आरोप है कि इन्होंने गौरव को बहुत पीटा। गौरव की आंख से खून बहने लगा। लाठी डंडों से पीटने की वजह से उसके शरीर पर काफी निशान हैं। गौरव को सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया। जहां से उसे गंभीर अवस्था में एम्स, दिल्ली में दाखिल करवाया गया। रखरखाव एजेंसी के कर्मचारी चंदन सिंह ने बताया कि गौरव की एक आंख खराब हो गई है, जिसे बाहर निकालना पड़ा है। उन्होंने बताया कि पुलिस चौकी में नौ जून को शिकायत दे दी थी, लेकिन अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका है।

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चार लोगों के खिलाफ शिकायत

मामले में लिफ्ट का रख-रखाव करने वाली एजेंसी ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। पुलिस के सामने चार लोगों के नाम दिए गए हैं। शिकायत 9 जून की है, लेकिन पुलिस ने अभी तक मामला दर्ज नहीं किया है। उधर, पीड़ित परिवार ने पुलिस ने न्याय की गुहार लगाई है।

रिपोर्ट- दीपक आहूजा

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

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