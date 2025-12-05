दिल्ली में लूटपाट का विरोध करने पर दो युवकों को चाकू से गोदा, नाबालिग हत्यारा; CCTV में वारदात

संक्षेप: नई दिल्ली के प्रेमनगर इलाके में नाबालिग बदमाश ने लूटपाट का विरोध करने पर दो युवकों को चाकू से गोद दिया। एक की मौत हो गई है। पुलिस ने सीसीटीवी से आरोपी को दबोच लिया है।

नई दिल्ली के प्रेम नगर इलाके में लूटपाट का विरोध करने पर दो युवकों पर बदमाश ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जख्मीहालत में दोनों घायलों विनोद और दीपक को स्थानीय लोग पास के अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने विनोद को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस संबंध में लूटपाट और हत्या का मामला दर्ज कर सीसीटीवी के जरिए आरोपी की पहचान कर उसे दबोच लिया है। पकड़ा गया आरोपी नाबालिग है। उसके कब्जे से चाकू और लूटा गया मोबाइल बरामद कर लिया है।

रोहिणी के डीसीपी संदीप गुप्ता ने बताया कि बुधवार रात पुलिस को प्रेम नगर इलाके के रेलवे दीवार के पास चाकूबाजी में दो लोगों के घायल होने की जानकारी मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो यह पता चला कि घायलों को संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया है। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची तो यह जानकारी मिली डॉक्टरों ने विनोद को मृत घोषित कर दिया है। बहरहाल मारे गए शख्स के भाई के बयान पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच आरंभ की। इस दौरान यह पता चला कि प्रेम नगर दो निवासी विनोद इंडियल ऑयल कंपनी में काम करता था। वहीं दीपक एक फैक्टरी में सिलाई का काम करता था।

जानकारी के मुताबिक बुधवार रात में दोनों काम खत्म कर वापस अपने घर जा रहे थे। जब ये रेलवे दीवार के पास पहुंचे तो लूटपाट के इरादे से वहां पहले से मौजूद बदमाश दीपक के आते ही उसपर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया और उसका मोबाइल लूट लिया। जबकि विनोद से भी फोन छीनने की कोशिश की तो उसने विरोध किया। इसपर विनोद पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर वहां से भाग गया।