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गुरुग्राम में खतरनाक हादसा, कैंटर की टक्कर से दो युवकों की मौत; दोस्तों के सामने हुआ एक्सीडेंट

Apr 21, 2026 11:20 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, गुरुग्राम
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दिलशाद ने अपनी शिकायत में कहा, 'जब एक्टिवा पटौदी बाईपास पर पहुंची, तो सफ्फेनगर की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार कैंटर ने उन दोनों की एक्टिवा को टक्कर मार दी और फिर बिना रूके मौके से भाग निकला।

गुरुग्राम में खतरनाक हादसा, कैंटर की टक्कर से दो युवकों की मौत; दोस्तों के सामने हुआ एक्सीडेंट

गुरुग्राम के पटौदी बाईपास इलाके में मंगलवार रात को हुए एक भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार कैंटर ने स्कूटी पर सवार युवकों को टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया कि एक्सीडेंट के बाद कैंटर का ड्राइवर गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। उधर इस घटना के संबंध में अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मृतकों की पहचान मुस्तफा (21) और अयान (16) के रूप में हुई है। दोनों मृतक पटौदी अनाज मंडी में मजदूरी करते थे।

पुलिस को इस घटना की जानकारी मृतकों के दोस्त दिलशाद ने दी, पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराते हुए उसने बताया कि, मंगलवार शाम करीब 7.30 बजे वह अपने एक अन्य परिचित मेहरबान के साथ घूम रहा था, तभी उनके दोस्त मुस्तफा (21) और अयान (16) एक एक्टिवा पर सवार होकर वहां पहुंच गए। इसके बाद वे चारों दोस्त नरहेड़ा गांव की ओर चल पड़े।

दो दोस्त एक्टिवा पर और दो बाइक पर जा रहे थे

दिलशाद ने बताया कि वह और मेहरबान मोटरसाइकिल पर सवार थे और उनके पीछे-पीछे चल रहे थे, जबकि उन दोनों की एक्टिवा आगे चल रही थी। दिलशाद ने अपनी शिकायत में कहा, 'जब एक्टिवा पटौदी बाईपास पर पहुंची, तो सफ्फेनगर की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार कैंटर ने उनकी एक्टिवा को टक्कर मार दी।

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नीचे गिरे और फिर नहीं उठे

चश्मदीदोंने बताया कि यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों दोस्त जमीन पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कैंटर का ड्राइवर गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। दुर्घटना के बाद घायलों को तुरंत पटौदी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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ड्राइवर की तलाश के लिए फुटेज तलाश रही पुलिस

सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम अस्पताल पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि दिलशाद की शिकायत के आधार पर, पटौदी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत अज्ञात कैंटर ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने आगे बताया कि टीमें इलाके के CCTV फ़ुटेज खंगाल रही हैं, और फरार ड्राइवर का पता लगाने की कोशिशें जारी हैं।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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