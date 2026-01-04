Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsTwo young boy stabbed in Delhi's Jahangirpuri area
जहांगीरपुरी में दिनदहाड़े दो युवकों पर चाकू से वार, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस

संक्षेप:

पुलिस के मुताबिक, दोपहर करीब 2 बजकर 55 मिनट पर जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन में एक पीसीआर कॉल आई, जिसमें जहांगीरपुरी के के ब्लॉक के पास चाकूबाजी की घटना की जानकारी दी गई।

Jan 04, 2026 06:08 pm IST
दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में दिनदहाड़े 4 अज्ञात युवकों ने दो युवकों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए। घटना जहांगीरपुरी के के ब्लॉक की है। हमले में घायल दोनों युवकों की उम्र 18 साल है। पुलिस के मुताबिक, दोपहर करीब 2 बजकर 55 मिनट पर जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन में एक पीसीआर कॉल आई, जिसमें जहांगीरपुरी के के ब्लॉक के पास चाकूबाजी की घटना की जानकारी दी गई।

पुलिस के मुताबिक ‘मौके पर पहुंचने पर पुलिस को दो घायल आदमी मिले, जिनकी पहचान अंशु और विमल के रूप में हुई, दोनों की उम्र 18 साल है। अंशु के दाहिने हाथ पर चाकू के घाव थे, जबकि हमलावरों ने विमल को कई जगह चाकू मारे। मौके पर पहुंचते ही मेडिकल मदद दी गई और फिर इलाज के लिए LNJP अस्पताल रेफर कर दिया गया।’

घायलों ने पुलिस को बताया कि हमलावर उनके पास आए और पूछा कि क्या वे साहिल नाम के किसी व्यक्ति को जानते हैं। जब पीड़ितों ने मना किया, तो आरोपियों ने आगे पूछा कि क्या वे के ब्लॉक के रहने वाले हैं। अधिकारी ने बताया कि कुछ ही देर बाद, हमलावरों ने कथित तौर पर धारदार हथियार से दोनों पर चाकू से वार किए और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि अंशु की शिकायत के आधार पर एक मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस आस-पास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आगे की जांच चल रही है। आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें बनाई गई हैं। पुलिस हमले के पीछे क्या मकसद था इसका पता लगा रही है। पुलिस का कहना है कि हम सीसीटीवी रिकॉर्ड और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई की जांच की जा रही है। हमें यह भी पता चला है कि आरोपियों ने घटना के बाद एक वीडियो बनाया था जिसमें वे दावा कर रहे हैं कि दो लोगों को चाकू मारने के बाद वे आजाद घूम रहे हैं।'

