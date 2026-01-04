जहांगीरपुरी में दिनदहाड़े दो युवकों पर चाकू से वार, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस

संक्षेप: पुलिस के मुताबिक, दोपहर करीब 2 बजकर 55 मिनट पर जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन में एक पीसीआर कॉल आई, जिसमें जहांगीरपुरी के के ब्लॉक के पास चाकूबाजी की घटना की जानकारी दी गई।

दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में दिनदहाड़े 4 अज्ञात युवकों ने दो युवकों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए। घटना जहांगीरपुरी के के ब्लॉक की है। हमले में घायल दोनों युवकों की उम्र 18 साल है। पुलिस के मुताबिक, दोपहर करीब 2 बजकर 55 मिनट पर जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन में एक पीसीआर कॉल आई, जिसमें जहांगीरपुरी के के ब्लॉक के पास चाकूबाजी की घटना की जानकारी दी गई।

पुलिस के मुताबिक ‘मौके पर पहुंचने पर पुलिस को दो घायल आदमी मिले, जिनकी पहचान अंशु और विमल के रूप में हुई, दोनों की उम्र 18 साल है। अंशु के दाहिने हाथ पर चाकू के घाव थे, जबकि हमलावरों ने विमल को कई जगह चाकू मारे। मौके पर पहुंचते ही मेडिकल मदद दी गई और फिर इलाज के लिए LNJP अस्पताल रेफर कर दिया गया।’

घायलों ने पुलिस को बताया कि हमलावर उनके पास आए और पूछा कि क्या वे साहिल नाम के किसी व्यक्ति को जानते हैं। जब पीड़ितों ने मना किया, तो आरोपियों ने आगे पूछा कि क्या वे के ब्लॉक के रहने वाले हैं। अधिकारी ने बताया कि कुछ ही देर बाद, हमलावरों ने कथित तौर पर धारदार हथियार से दोनों पर चाकू से वार किए और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि अंशु की शिकायत के आधार पर एक मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है।