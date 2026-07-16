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नस कटने पर 40 मिनट तड़पता रहा, मदद मांगने पिंकबूथ गये युवक की लौटी थी लाश; अब ये हुआ…

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, योगेन्द्र सागर
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गाजियाबाद में पिंक बूथ पर मदद मांगने पहुंचे युवक की मौत ने पुलिसकर्मियों के कामकाज को लेकर सवाल खड़े किए हैं। जानकारी के मुताबिक, लड़ाई होने के बाद युवक फरियाद लेकर पहुंचा था, लेकिन उसपर ध्यान नहीं दिया गया और उसकी मौत हो गई। जानिए अब आगे क्या हुआ है।

नस कटने पर 40 मिनट तड़पता रहा, मदद मांगने पिंकबूथ गये युवक की लौटी थी लाश; अब ये हुआ…

गाजियाबाद के संजयनगर सेक्टर-23 स्थित पिंक बूथ पर फरियाद लेकर पहुंचे युवक की मौत के मामले की प्रारंभिक जांच में 2 महिला पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इनके अलावा संजयनगर सेक्टर-23 हल्का और पिंकबूथ प्रभारी की लापरवाही भी प्रतीत हुई है, जिसकी जांच अभी चल रही है। बता दें कि 12 जुलाई को संजयनगर सेक्टर-23 स्थित पिंक बूथ पर अपनी शिकायत लेकर पहुंचे राजकुमार की शीशे के गेट पर हाथ पटकने के दौरान कांच लगने से गंभीर रूप से घायल होने के बाद मौत हो गई थी।

पुलिस की लापरवाही पर हुए थे प्रदर्शन

घटना के बाद परिजनों ने पुलिस की लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया था। मामला तूल पकड़ने पर पुलिस आयुक्त ने जांच एसीपी महिला अपराध एवं ट्रैफिक को सौंपी थी। जांच अधिकारी ने अब तक पिंक बूथ पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज करने के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया है। इसके अलावा प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ, घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का भी विश्लेषण किया गया।

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जांच में महिला पुलिसकर्मियों की सामने आई लापरवाही

जांच के दौरान सामने आया कि राजकुमार के घायल होने के बाद दोनों महिला पुलिसकर्मियों ने अलग-अलग समय पर संजयनगर सेक्टर-23 चौकी इंचार्ज संजीव कुमार को कई बार कॉल की, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। यह बात दोनों महिला पुलिसकर्मियों ने अपने बयान में भी दर्ज कराई है। जांच में यह भी सामने आया कि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की जान बचाने के लिए तत्काल एंबुलेंस सेवा को सूचना देना प्राथमिकता होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। महिला पुलिसकर्मियों ने पहले चौकी इंचार्ज और थाना प्रभारी से संपर्क करने का प्रयास किया, जिससे जरूरी चिकित्सकीय सहायता मिलने में देरी हुई। जांच अधिकारी ने इसे भी लापरवाही का हिस्सा माना है।

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पिंक बूथ प्रभारी भी मौजूद नहीं थे

इसके अलावा जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि घटना के समय पिंक बूथ प्रभारी अपनी ड्यूटी स्थल पर मौजूद नहीं थीं। प्रारंभिक जांच में पिंक बूथ पर तैनात दोनों महिला पुलिसकर्मी, पिंक बूथ प्रभारी और संजयनगर सेक्टर-23 चौकी इंचार्ज की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए हैं। जांच अधिकारी का कहना है कि सभी बिंदुओं पर रिपोर्ट लगभग तैयार है और जल्द ही वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दी जाएगी।

पिंक बूथ पर तैनात महिला पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने बताया कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर पिंक बूथ पर तैनात महिला पुलिसकर्मी दिव्या और प्रिया को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि विस्तृत जांच अभी जारी है और अंतिम रिपोर्ट मिलने के बाद दोषी पाए जाने वाले सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

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Ratan Gupta

लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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