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गुरुग्राम में अलग-अलग धर्म की दो युवतियों के बीच हुआ प्यार, गुपचुप मंदिर में रचाई शादी; अब थाने पहुंचा मामला

Sourabh Jain पीटीआई, गुरुग्राम, हरियाणा
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एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि, 'एक-दूसरे के साथ रहने की इच्छा रखने वाली दोनों महिलाएं बालिग हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्हें अपने रिश्तेदारों से खतरा है और उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की गुहार भी लगाई है।

गुरुग्राम में अलग-अलग धर्म की दो युवतियों के बीच हुआ प्यार, गुपचुप मंदिर में रचाई शादी; अब थाने पहुंचा मामला

गुरुग्राम से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर सोहना के वार्ड नम्बर 19 में रहने वाली दो युवतियों के बीच प्यार परवार चढ़ गया। खास बात यह है कि इनमें से एक महिला हिंदू है और दूसरी मुस्लिम है, ऐसे में इन दोनों के बीच बने समलैंगिक संबंध इलाके में चर्चा का विषय बन गए हैं। पुलिस ने बताया कि दोनों महिलाएं मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली हैं और कुछ समय से सोहना के वार्ड 19 में रह रही हैं। दोनों युवतियों के बालिग होने के कारण पुलिस भी इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रही है।

पुलिस ने बताया कि यह मामला शुक्रवार शाम को तब सामने आया, जब दोनों महिलाओं के रिश्तेदारों ने स्थानीय पुलिस थाने में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच के लिए एक टीम परिवार के सदस्यों के साथ खटीकवाड़ा मोहल्ले पहुंची। इस दौरान दोनों महिलाओं ने पुलिस को बताया कि वे लंबे समय से दोस्त हैं और अब साथ रहना चाहती हैं।

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परिवारों को शादी के फोटो भेजे तो खुला मामला

विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार घर से भागी इन युवतियों ने जब अपनी शादी की तस्वीरें परिवार को भेजीं, तो उन्हें इस शादी का पता चला और मामला पुलिस तक पहुंच गया। हालांकि दोनों के परिवारों के विरोध और पुलिस की समझाइश का भी उन युवतियों पर कोई असर नहीं हुआ। उनका साफ कहना है कि वो बालिग हैं और अपनी मर्जी से जीवनसाथी चुन चुकी हैं।

युवतियों ने बताया जान का खतरा, पुलिस से मांगी सुरक्षा

पुलिस अधिकारियों के अनुसार लड़कियों का कहना है कि उन्होंने एक मंदिर में शादी कर ली है और इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा की मांग भी की है। साथ ही पुलिस ने यह भी बताया कि रिश्तेदारों का कहना है कि लड़कियों पिछले कई दिनों से घर से गायब थीं, और वे उनकी तलाश कर रहे थे। वहीं जब पुलिस ने उनका पता लगाया, तो इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई।

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पुलिस बोली- बालिग हैं दोनों लड़कियां

उधर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि, 'एक-दूसरे के साथ रहने की इच्छा रखने वाली दोनों महिलाएं बालिग हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्हें अपने रिश्तेदारों से खतरा है और उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उन्हें जाने दिया गया।'

दो साल पहले भी आया था समलैंगिक विवाह का मामला

इससे पहले साल 2024 में भी गुरुग्राम में दो महिलाओं की शादी चर्चा में रही थी। उस वक्त अंजू (पति) और कविता (पत्नी) नाम की महिलाओं ने 4 साल के अफेयर के बाद आपस में शादी कर ली थी। समलैंगिक जोड़े की इस शादी में बाकायदा सारी रस्में निभाई गईं थीं। इनमें से अंजू एक टीवी सीरियल कलाकार है और पत्नी कविता एक मेकअप आर्टिस्ट है।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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