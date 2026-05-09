गुरुग्राम में अलग-अलग धर्म की दो युवतियों के बीच हुआ प्यार, गुपचुप मंदिर में रचाई शादी; अब थाने पहुंचा मामला
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि, 'एक-दूसरे के साथ रहने की इच्छा रखने वाली दोनों महिलाएं बालिग हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्हें अपने रिश्तेदारों से खतरा है और उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की गुहार भी लगाई है।
गुरुग्राम से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर सोहना के वार्ड नम्बर 19 में रहने वाली दो युवतियों के बीच प्यार परवार चढ़ गया। खास बात यह है कि इनमें से एक महिला हिंदू है और दूसरी मुस्लिम है, ऐसे में इन दोनों के बीच बने समलैंगिक संबंध इलाके में चर्चा का विषय बन गए हैं। पुलिस ने बताया कि दोनों महिलाएं मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली हैं और कुछ समय से सोहना के वार्ड 19 में रह रही हैं। दोनों युवतियों के बालिग होने के कारण पुलिस भी इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रही है।
पुलिस ने बताया कि यह मामला शुक्रवार शाम को तब सामने आया, जब दोनों महिलाओं के रिश्तेदारों ने स्थानीय पुलिस थाने में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच के लिए एक टीम परिवार के सदस्यों के साथ खटीकवाड़ा मोहल्ले पहुंची। इस दौरान दोनों महिलाओं ने पुलिस को बताया कि वे लंबे समय से दोस्त हैं और अब साथ रहना चाहती हैं।
परिवारों को शादी के फोटो भेजे तो खुला मामला
विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार घर से भागी इन युवतियों ने जब अपनी शादी की तस्वीरें परिवार को भेजीं, तो उन्हें इस शादी का पता चला और मामला पुलिस तक पहुंच गया। हालांकि दोनों के परिवारों के विरोध और पुलिस की समझाइश का भी उन युवतियों पर कोई असर नहीं हुआ। उनका साफ कहना है कि वो बालिग हैं और अपनी मर्जी से जीवनसाथी चुन चुकी हैं।
युवतियों ने बताया जान का खतरा, पुलिस से मांगी सुरक्षा
पुलिस अधिकारियों के अनुसार लड़कियों का कहना है कि उन्होंने एक मंदिर में शादी कर ली है और इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा की मांग भी की है। साथ ही पुलिस ने यह भी बताया कि रिश्तेदारों का कहना है कि लड़कियों पिछले कई दिनों से घर से गायब थीं, और वे उनकी तलाश कर रहे थे। वहीं जब पुलिस ने उनका पता लगाया, तो इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई।
पुलिस बोली- बालिग हैं दोनों लड़कियां
उधर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि, 'एक-दूसरे के साथ रहने की इच्छा रखने वाली दोनों महिलाएं बालिग हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्हें अपने रिश्तेदारों से खतरा है और उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उन्हें जाने दिया गया।'
दो साल पहले भी आया था समलैंगिक विवाह का मामला
इससे पहले साल 2024 में भी गुरुग्राम में दो महिलाओं की शादी चर्चा में रही थी। उस वक्त अंजू (पति) और कविता (पत्नी) नाम की महिलाओं ने 4 साल के अफेयर के बाद आपस में शादी कर ली थी। समलैंगिक जोड़े की इस शादी में बाकायदा सारी रस्में निभाई गईं थीं। इनमें से अंजू एक टीवी सीरियल कलाकार है और पत्नी कविता एक मेकअप आर्टिस्ट है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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