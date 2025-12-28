Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newstwo wives husband create fake story of his death truth was revealed 19 days later
दो पत्नियों के फेर में फंसे पति ने शादी छिपाने को गढ़ी मौत की कहानी, 19 दिन बाद ऐसे खुला राज

दो पत्नियों के फेर में फंसे पति ने शादी छिपाने को गढ़ी मौत की कहानी, 19 दिन बाद ऐसे खुला राज

संक्षेप:

दो पत्नियों के फेर में फंसे एक पति ने पहाड़ से खाई में गिरकर अपनी मौत का झूठा प्रपंच रच डाला। उत्तराखंड के नैनीताल रोड पर खाई में स्कूटी मिलने के बाद पुलिस अनहोनी की आशंका जताते हुए जंगल में 19 दिनों से सर्च अभियान चला रही थी, लेकिन युवक दिल्ली में सकुशल मिला।

Dec 28, 2025 07:24 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली/ रानीखेत
share Share
Follow Us on

दो पत्नियों के फेर में फंसे एक युवक ने पहाड़ से खाई में गिरकर अपनी मौत का झूठा प्रपंच रच डाला। उत्तराखंड के नैनीताल रोड पर खाई में स्कूटी मिलने के बाद पुलिस अनहोनी की आशंका जताते हुए जंगल में 19 दिनों से सर्च अभियान चला रही थी, लेकिन युवक दिल्ली में सकुशल मिला।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस ने युवक को दिल्ली में ही परिजनों को सौंप दिया है। युवक पर पुलिस कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में है।

मूलरूप से दक्षिण दिल्ली के समालखा का रहने वाला मनोज कुमार अल्मोड़ा के रानीखेत में पत्नी के साथ रह रहा था। उसकी पत्नी यहां टीचर है। 8 दिसंबर को मनोज किसी काम से नैनीताल गया था, लेकिन देर रात तक नहीं लौटा। 9 दिसंबर को पुलिस को इस संबंध में सूचना दी गई। इसी बीच पन्याली के पास मनोज की स्कूटी खाई में पड़ी मिली। इसे देखते हुए किसी हादसे या वन्य जीव के हमले की आशंका जताई जाने लगी।

पुलिस ने युवक का फोन सर्विलांस पर लगाया। साथ ही उसकी तलाश जारी रखी। शुक्रवार को अचानक उसके मोबाइल फोन की लोकेशन दिल्ली के बिजवासन इलाके में मिली। एसएसआई कमल हासन ने बताया कि मनोज ने दिल्ली में गुपचुप तरीके से एक युवती से प्रेम विवाह किया था।

पहली पत्नी दूसरे धर्म की है, जिससे उसका एक बेटा भी है। माता-पिता ने फरवरी 2019 में उसकी शादी एक टीचर युवती से करा दी थी। इससे भी उसे एक बेटा है। दोनों पत्नियों को इसकी भनक तक नहीं थी। युवक शिक्षिका पत्नी के साथ रानीखेत में रह रहा था।

बेरोजगार और दो शादियों के फेर में वह परेशान था। पुलिस के अनुसार, युवक दूसरी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए उसने यह साजिश रची। हालांकि, पुलिस की जांच में उसकी साजिश का खुलासा हो गया।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।