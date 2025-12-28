दो पत्नियों के फेर में फंसे पति ने शादी छिपाने को गढ़ी मौत की कहानी, 19 दिन बाद ऐसे खुला राज
दो पत्नियों के फेर में फंसे एक पति ने पहाड़ से खाई में गिरकर अपनी मौत का झूठा प्रपंच रच डाला। उत्तराखंड के नैनीताल रोड पर खाई में स्कूटी मिलने के बाद पुलिस अनहोनी की आशंका जताते हुए जंगल में 19 दिनों से सर्च अभियान चला रही थी, लेकिन युवक दिल्ली में सकुशल मिला।
दो पत्नियों के फेर में फंसे एक युवक ने पहाड़ से खाई में गिरकर अपनी मौत का झूठा प्रपंच रच डाला। उत्तराखंड के नैनीताल रोड पर खाई में स्कूटी मिलने के बाद पुलिस अनहोनी की आशंका जताते हुए जंगल में 19 दिनों से सर्च अभियान चला रही थी, लेकिन युवक दिल्ली में सकुशल मिला।
पुलिस ने युवक को दिल्ली में ही परिजनों को सौंप दिया है। युवक पर पुलिस कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में है।
मूलरूप से दक्षिण दिल्ली के समालखा का रहने वाला मनोज कुमार अल्मोड़ा के रानीखेत में पत्नी के साथ रह रहा था। उसकी पत्नी यहां टीचर है। 8 दिसंबर को मनोज किसी काम से नैनीताल गया था, लेकिन देर रात तक नहीं लौटा। 9 दिसंबर को पुलिस को इस संबंध में सूचना दी गई। इसी बीच पन्याली के पास मनोज की स्कूटी खाई में पड़ी मिली। इसे देखते हुए किसी हादसे या वन्य जीव के हमले की आशंका जताई जाने लगी।
पुलिस ने युवक का फोन सर्विलांस पर लगाया। साथ ही उसकी तलाश जारी रखी। शुक्रवार को अचानक उसके मोबाइल फोन की लोकेशन दिल्ली के बिजवासन इलाके में मिली। एसएसआई कमल हासन ने बताया कि मनोज ने दिल्ली में गुपचुप तरीके से एक युवती से प्रेम विवाह किया था।
पहली पत्नी दूसरे धर्म की है, जिससे उसका एक बेटा भी है। माता-पिता ने फरवरी 2019 में उसकी शादी एक टीचर युवती से करा दी थी। इससे भी उसे एक बेटा है। दोनों पत्नियों को इसकी भनक तक नहीं थी। युवक शिक्षिका पत्नी के साथ रानीखेत में रह रहा था।
बेरोजगार और दो शादियों के फेर में वह परेशान था। पुलिस के अनुसार, युवक दूसरी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए उसने यह साजिश रची। हालांकि, पुलिस की जांच में उसकी साजिश का खुलासा हो गया।