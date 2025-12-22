गाजियाबाद में मर्डर के आरोपी 2 वॉन्टेड बदमाशों का एनकाउंटर, देर रात हुई ठांय-ठांय

संक्षेप: गाजियाबाद में स्वाट टीम और अंकुर विहार थाना पुलिस ने हत्या के मामले में वॉन्टेड 2 इनामी बदमाशों को रविवार रात एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों में से एक पैर में गोली लगने के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

गाजियाबाद में स्वाट टीम ग्रामीण जोन और अंकुर विहार थाना पुलिस ने हत्या के मामले में वॉन्टेड 2 इनामी बदमाशों को रविवार रात एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों में से एक पैर में गोली लगने के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने उनके पास से अवैध तमंचा और बाइक बरामद की है।

गाजियाबाद पुलिस ने बताया कि रविवार दिनांक 21 दिसंबर 2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा दिल्ली-सहारनपुर हाईवे की सर्विल लेन गढी कट्टैया कट से आगे खाली प्लाट के पास वाहनों की चैकिंग की जा रही थी। चैकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि डाबर तालाब क्षेत्र में गोली मारकर हत्या करने वाले दो बदमाश एक बाइक पर सवार होकर गढ़ी कट्टैया की तरफ से सभापुर अंडरपास की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पर अंकुर विहार थाने की पुलिस टीम दिल्ली-सहारनपुर हाईवे की सर्विल लेन पर चैकिंग करने लगी। इस बीच, एक बाइक पर सवार दो लोग गढ़ी कट्टैया की ओर से सभापुर अंडरपास की तरफ आते दिखे। पुलिस कर्मियों ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो वो बाइक को मोड़कर खाली प्लॉट की तरफ भागने लगे और इस बीच पीछे बैठे बदमाश ने पुलिस कर्मियों पर फायरिंग कर दी।

पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में एक गोली बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति के दाहिने पैर में जा लगी। इसके बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को मौके से धर दबोचा। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है।

पुलिस द्वारा पूछताछ में मुठभेड़ में घायल अभियुक्त ने अपना नाम अफसर पुत्र इरशाद उर्फ भालू तथा दूसरे अभियुक्त ने अपना नाम शहजाद पुत्र इरफान बताया। दोनों बदमाश गाजियाबाद के थाना अंकुर विहार क्षेत्र के रहने वाले हैं। दोनों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था।

गिरफ्तार आरोपियों ने बीते 11 दिसंबर 25 को एसएलएफ वेद विहार डीएलएफ निवासी शिवम उर्फ लालू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस संबंध में अंकुर विहार थाने में बीएनएस की धारा 103(1) में मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 315 बोर का 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिंदा कारतूस और चोरी की एक स्पलेंडर मोटरसाइकिल DL 7SCA 9531 बरामद की है।