दिल्ली के नरेला में बिल्डर के ऑफिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग, अंदर बैठे एक आदमी के हाथ में चोटें आईं

दिल्ली के नरेला में एक बिल्डर के ऑफिस पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। फायरिंग के दौरान ऑफिस का शीशा टूटने से अंदर बैठे एक आदमी के हाथ में चोट पहुंची है। बाइक से आए दो बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस सीसीटीवी की मदद से उनकी तलाश में जुट गई है।

दिल्ली के नरेला में एक बिल्डर के ऑफिस पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। फायरिंग के दौरान ऑफिस का शीशा टूटने से अंदर बैठे एक आदमी के हाथ में चोट पहुंची है। बाइक से आए दो बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस सीसीटीवी की मदद से उनकी तलाश में जुट गई है।

एक अधिकारी ने बताया कि रविवार को बाहरी उत्तरी दिल्ली के नरेला स्थित एक बिल्डर के कार्यालय पर दो अज्ञात लोगों ने गोलीबारी की। उन्होंने बताया कि यह घटना सफियाबाद रोड स्थित भवानी बिल्डर्स के कार्यालय में हुई।

पुलिस ने बताया कि नरेला थाने में पुलिस को गोलीबारी की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची।शुरुआती जांच में पता चला है कि दो लोग मोटरसाइकिल पर आए और कार्यालय पर चार राउंड गोलियां चलाईं।

पुलिस ने बताया कि गोलियों से एक खिड़की का शीशा टूट गया। टूटे शीशे से बिल्डर जगमाल सिंह के सहयोगी राजेश कौशिक के हाथ में मामूली चोटें आईं। घटना के तुरंत बाद हमलावर मौके से फरार हो गए।