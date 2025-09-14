Two unidentified men open fire at builders office in Delhi Narela दिल्ली के नरेला में बिल्डर के ऑफिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग, अंदर बैठे एक आदमी के हाथ में चोटें आईं, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली के नरेला में बिल्डर के ऑफिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग, अंदर बैठे एक आदमी के हाथ में चोटें आईं

दिल्ली के नरेला में एक बिल्डर के ऑफिस पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। फायरिंग के दौरान ऑफिस का शीशा टूटने से अंदर बैठे एक आदमी के हाथ में चोट पहुंची है। बाइक से आए दो बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस सीसीटीवी की मदद से उनकी तलाश में जुट गई है।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीSun, 14 Sep 2025 09:11 PM
एक अधिकारी ने बताया कि रविवार को बाहरी उत्तरी दिल्ली के नरेला स्थित एक बिल्डर के कार्यालय पर दो अज्ञात लोगों ने गोलीबारी की। उन्होंने बताया कि यह घटना सफियाबाद रोड स्थित भवानी बिल्डर्स के कार्यालय में हुई।

पुलिस ने बताया कि नरेला थाने में पुलिस को गोलीबारी की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची।शुरुआती जांच में पता चला है कि दो लोग मोटरसाइकिल पर आए और कार्यालय पर चार राउंड गोलियां चलाईं।

पुलिस ने बताया कि गोलियों से एक खिड़की का शीशा टूट गया। टूटे शीशे से बिल्डर जगमाल सिंह के सहयोगी राजेश कौशिक के हाथ में मामूली चोटें आईं। घटना के तुरंत बाद हमलावर मौके से फरार हो गए।

अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल से चार खाली खोखे बरामद किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए हमलावरों की पहचान और पता लगाने की कोशिश की जा रही है।