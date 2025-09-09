Two transport nagar and three truck parking lots will be built in Ghaziabad गाजियाबाद में 2 ट्रांसपोर्ट नगर बनाने को यहां पर जमीन चिन्हित, कहां बनेंगी 3 ट्रक पार्किंग, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsTwo transport nagar and three truck parking lots will be built in Ghaziabad

गाजियाबाद में 2 ट्रांसपोर्ट नगर बनाने को यहां पर जमीन चिन्हित, कहां बनेंगी 3 ट्रक पार्किंग

गाजियाबाद में दो ट्रांसपोर्ट नगर और तीन ट्रक पार्किंग बनेंगी। ट्रांसपोर्ट नगर के लिए लोनी और लालकुआं में जमीन चिह्नित की गई है, जबकि लोनी के फर्रुखनगर रोड, राजनगर एक्सटेंशन के अटौर और मोदीनगर के भोजपुर में ट्रक पार्किंग बनाना प्रस्तावित है। 

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद। नतिन कौशिकTue, 9 Sep 2025 12:13 PM
share Share
Follow Us on
गाजियाबाद में 2 ट्रांसपोर्ट नगर बनाने को यहां पर जमीन चिन्हित, कहां बनेंगी 3 ट्रक पार्किंग

गाजियाबाद में दो ट्रांसपोर्ट नगर और तीन ट्रक पार्किंग बनेंगी। ट्रांसपोर्ट नगर के लिए लोनी और लालकुआं में जमीन चिह्नित की गई है, जबकि लोनी के फर्रुखनगर रोड, राजनगर एक्सटेंशन के अटौर और मोदीनगर के भोजपुर में ट्रक पार्किंग बनाना प्रस्तावित है। इनके बनने से गाजियाबाद में ट्रकों की एंट्री बंद हो जाएगी, जिससे जाम की समस्या दूर हो सकेगी।

दिल्ली की सीमा से लगे गाजियाबाद को यूपी का द्वार कहा जाता है। यह एक औद्योगिक नगरी है। यहां छोटे-बड़े 45 हजार से अधिक उद्योग संचालित हैं। साथ ही बुलंदशहर औद्योगिक क्षेत्र में पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी लोहा मंडी है। यहां भी काफी तादात में लोहा व्यापारी हैं। शहर के बीचोंबीच किराना मंडी, अनाज मंडी सहित अन्य छोटे-बड़े बाजार हैं। वहीं, मोदीनगर, मुरादनगर, लोनी और डासना में भी बाजार हैं। इन सभी को मिलाकर जिले में सवा लाख से अधिक व्यापारी हैं। इतनी बड़ी औद्योगिक व व्यवसायिक नगरी होने के कारण जिले में ट्रांसपोर्टरों की भी बड़ी संख्या है, जिससे जिले में व्यवसायिक वाहनों का दबाव बढ़ रहा है। इसके चलते ट्रांसपोर्टर, व्यापारी और उद्यमी कई दशक से ट्रांसपोर्ट नगर की मांग कर रहे थे। इनकी मांग को देखते हुए ही जीडीए ने महायोजना 2031 में गाजियाबाद की सीमा पर ट्रांसपोर्ट नगर और ट्रक पार्किंग के लिए जगह प्रस्तावित की है।

अब गाजियाबाद में महायोजना 2031 लागू हो गई है। इस योजना में सिटी लॉजिस्टिक प्लान के तहत दो ट्रांसपोर्टनगर और तीन ट्रक पार्किंग बनाने प्रस्तावित है। इन ट्रांसपोर्ट नगर के लिए मास्टर प्लान में लोनी में एलपीजी प्लांट के पास करीब 12 एकड़ और लाल कुआं के पर 10 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है। इसके अलावा लोनी के पास फर्रूखनगर रोड, राजनगर एक्सटेंशन के अटौर और मोदीनगर के भोजपुर में ट्रक पार्किंग के लिए क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। जीडीए अधिकारी बताते हैं कि इन्हें पीपीपी मॉडल पर बनाने की योजना है, जिसके प्रक्रिया इस महीने शुरू की जाएगी।

ये सुविधाएं मिलेंगी

अधिकारी बताते हैं कि जनपद में ट्रैफिक समस्या दूर करने के लिए मालवाहकों की एंट्री पॉइंट पर इन्हें बनाने की योजना है, ताकि मालवाहक शहर में प्रवेश न कर सके। वह ट्रांसपोर्ट नगर में ही सामान उतारें और फिर बाजारों तक सप्लाई हो। ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, सर्विस सेंटर, लोडिंग अनलोडिंग प्लैटफॉर्म, धर्मकांटा, ऑटोमोबाइल शॉप, कार्यशाला, वाहनों की दुकानें होती है। साथ ही ट्रांसपोर्ट कार्यालय, पेट्रोल पंप, बैंक, होटल, रेस्टोरेंट आदि की भी सुविधा होती है। यहां पुलिस चौकी, ढाबा, फॉयर स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, हेल्थ सेंटर, नर्सिंग होम और ट्रांसपोर्ट नगर में काम करने वाले कामगारों के लिए आवासीय सुविधाएं भी होती हैं।

22 हजार करोड़ का होता है निर्यात

गाजियाबाद से सालाना करीब 22 हजार करोड़ रुपये का निर्यात किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से इसमें सबसे अधिक इंजीनियरिंग- गुड्स का होता है। इसके अलावा टेक्सटाइल और गारमेंट्स, फार्मास्युटिकल उत्पाद ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स, हर्बल उत्पाद, प्लाइवुड, चीनी मिल पार्ट्स, मशीनरी पार्ट्स, लिफ्ट व फर्निशिंग, रोल, गियर, शाफ्ट, स्टील, ट्यूब आदि का उत्पादों का विदेशों में निर्यात होता है।

निवेश में इजाफा होगा

इसी साल लखनऊ में हुई ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 41,852 करोड़ रुपये का निवेश हुआ, जिसके लिए 277 प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया गया था। इन सभी निवेशकों के प्रोजेक्ट धरातल पर उतारने के लिए जमीन चिह्नित कर ली गई। साथ ही इन्हें सभी विभागों से एनओसी तक मिल गई है। ये सभी इकाइयां लगाएंगे। निवेश होने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

अतुल वत्स, उपाध्यक्ष, जीडीए, ''गाजियाबाद में बढ़े ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टरों की समस्या देखते हुए महायोजना 2031 में दो ट्रांसपोर्ट नगर और तीन ट्रक पार्किंग बनाने के लिए जगह प्रस्तावित की गई है। अब इन्हें धरातल पर उतारने के लिए आगे काम किया जा रहा है। उम्मीद है जल्द इस पर काम होगा।''