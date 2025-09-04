Two thousand auto rickshaws registration suspend in noida know its reason 2000 ऑटोरिक्शा का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कहां और क्यों लिया ये कड़ा ऐक्शन?, Ncr Hindi News - Hindustan
Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडाThu, 4 Sep 2025 08:29 AM
दिल्ली से सटे गौतमबुद्ध नगर जिले की सड़कों से करीब दो हजार ऑटोरिक्शा बाहर कर दिए गए हैं। इन ऑटो के रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया है। फिटनेस और परमिट नहीं होने के कारण परिवहन विभाग ने यह कार्रवाई की है। परिवहन विभाग के अनुसार जिले में करीब 19 हजार ऑटो पंजीकृत हैं। इनमें लगभग दो हजार दिल्ली-एनसीआर ऑटो हैं। इसके अलावा पिंक ऑटो भी पंजीकृत हैं।

परिवहन विभाग के अनुसार, किसी भी व्यावसायिक वाहन में सफर के लिए उसकी फिटनेस और परमिट अनिवार्य है। वाहन की यदि फिटनेस नहीं है तो वह दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है और उसमें सफर जान के लिए जोखिम साबित हो सकता है।

यही वजह है कि इन ऑटोरिक्शा का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया है। यदि दस्तावेज पूरे नहीं किए गए तो रजिस्ट्रेशन रद्द भी किया जा सकता है। एआरटीओ प्रशासन डॉ. सियाराम वर्मा ने कहा कि ऐसे वाहन जिनमें नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जाती है। हालांकि इससे पहले वाहन मालिकों को नोटिस भेजकर उस कमी को दूर करने के लिए कहा जाता है।

यदि वाहन मालिक कमी दूर नहीं करता है तो कार्रवाई होती है। उन्होंने कहा कि बिना फिटनेस और परमिट सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों को सीज कर दिया जाता है। जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड है, यदि वह सड़कों पर दौड़ते मिलेंगे तो प्रवर्तन टीम उन्हें जांच अभियान के दौरान जब्त कर लेगी।

इलेक्ट्रिक ऑटो की ओर रुख कर रहे चालक

नोएडा सीएनजी ऑटो यूनियन के अध्यक्ष ओमप्रकाश गुर्जर ने कहा कि कई चालक सीएनजी ऑटो छोड़कर इलेक्ट्रिक ऑटो की ओर रुख कर रहे हैं। इस कारण सीएनजी ऑटो की संख्या में कमी आई है। उन्होंने कहा कि इसके तमाम कारण हैं। इसमें इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए परमिट की पाबंदी नहीं है। इस कारण इलेक्ट्रिक ऑटो कहीं भी चल सकते हैं। इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए रोड टैक्स की व्यवस्था भी नहीं है। इस कारण चालकों का फायदा है। वहीं सीएनजी ऑटो के लिए जिले से पांच स्थान पर परमिट जारी हैं। यह ऑटो परमिट जारी स्थल से 16 किलोमीटर दायरे में चल सकते हैं। इस दायरे से बाहर जाने पर ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम चालान करती हैं। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि लंबे समय से सीएनजी ऑटो के लिए एक जिला एक परमिट की मांग की जा रही है।

हर माह औसतन 60 ऑटो के चालान

नियमों के उल्लंघन पर परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम हर माह औसतन 60 ऑटो के चालान करती है। इसमें ऑटो में अधिक सवारियां बैठाने, ऑटो में मीटर नहीं लगा होने के अलावा कई अन्य नियमों का उल्लंघन शामिल है।