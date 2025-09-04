भारी बारिश के बीच दिल्ली के बवाना में गिरी दो मंजिला फैक्ट्री, पिछले साल लगी थी आग

भारी बारिश के बीच दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल इलाके में दो मंजिला एक इमारत गिर गई। इमारत में कभी फैक्ट्री चलती थी, लेकिन पिछले साल इसमें आग लग गई थी।

आग लगने के बाद से इसमें कामकाज बंद था। इमारत गिरने के बाद दिल्ली फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। शुरुआती जानकारी के मुताबिक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

यह इमारत बवाना औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर 2 में थी। गुरुवार दोपहर फैक्ट्री भरभराकर गिर पड़ी। फायर विभाग को करीब तीन बजे के आसपास इमारत गिरने की कॉल मिली थी। पिछले साल आग लगने की वजह से इमारत कमजोर हो चुकी थी। एक साल से यहां कोई कामकाज नहीं हो रहा था।

दमकल विभाग के कर्मचारियों ने मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या घटना के वक्त फैक्ट्री में कोई मौजूद भी था।