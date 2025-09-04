two storied building collapse in the Bawana area Delhi भारी बारिश के बीच दिल्ली के बवाना में गिरी दो मंजिला फैक्ट्री, पिछले साल लगी थी आग, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newstwo storied building collapse in the Bawana area Delhi

भारी बारिश के बीच दिल्ली के बवाना में गिरी दो मंजिला फैक्ट्री, पिछले साल लगी थी आग

भारी बारिश के बीच दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल इलाके में दो मंजिला एक इमारत गिर गई। इमारत में कभी फैक्ट्री चलती थी, लेकिन पिछले साल इसमें आग लग गई थी।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 4 Sep 2025 05:58 PM
share Share
Follow Us on
भारी बारिश के बीच दिल्ली के बवाना में गिरी दो मंजिला फैक्ट्री, पिछले साल लगी थी आग

भारी बारिश के बीच दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल इलाके में दो मंजिला एक इमारत गिर गई। इमारत में कभी फैक्ट्री चलती थी, लेकिन पिछले साल इसमें आग लग गई थी। आग लगने के बाद से इसमें कामकाज बंद था। इमारत गिरने के बाद दिल्ली फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। शुरुआती जानकारी के मुताबिक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

यह इमारत बवाना औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर 2 में थी। गुरुवार दोपहर फैक्ट्री भरभराकर गिर पड़ी। फायर विभाग को करीब तीन बजे के आसपास इमारत गिरने की कॉल मिली थी। पिछले साल आग लगने की वजह से इमारत कमजोर हो चुकी थी। एक साल से यहां कोई कामकाज नहीं हो रहा था।

दमकल विभाग के कर्मचारियों ने मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या घटना के वक्त फैक्ट्री में कोई मौजूद भी था।

मौके पर पुलिस और एंबुलेंस की टीमें भी पहुंचीं। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हाल के दिनों में दिल्ली में कई जगह इमारतों और दीवारों के ढहने की घटनाएं हुईं हैं।