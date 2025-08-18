2 स्पेनिश युवकों ने बनाए थे दिल्ली मेट्रो के यमुना बैंक यार्ड में आपत्तिजनक चित्र, आधी रात को किया कांड

दिल्ली मेट्रो के यमुना बैंक यार्ड के अंदर की दीवारों और मेट्रो ट्रेन पर आपत्तिजनक चित्र और संदेश लिखने मामला सामने आया है। मेट्रो पुलिस की जांच के अनुसार स्पेन से आए दो युवाओं ने यह हरकत की थी। इसके बाद वे 25 जुलाई को वापस अपने देश लौट गए।

दिल्ली मेट्रो के यमुना बैंक यार्ड के अंदर की दीवारों और मेट्रो ट्रेन पर आपत्तिजनक चित्र और संदेश लिखने मामला सामने आया है। मेट्रो पुलिस की जांच के अनुसार स्पेन से आए दो युवाओं ने यह हरकत की थी। इसके बाद वे 25 जुलाई को वापस अपने देश लौट गए। मेट्रो पुलिस इन युवाओं की एलओसी (लुकआउट सर्कुलर) खुलवाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में मेट्रो की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना के बाद मेट्रो सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर खामियां भी उजागर हुई हैं।

जानकारी के अनुसार, 24 जुलाई की सुबह जब कर्मचारी डिपो पहुंचे तो दीवारों और कोचों पर रंगीन स्प्रे पेंट से बने चित्र और संदेश देखकर हैरान रह गए। यमुना बैंक मेट्रो थाने में तत्काल मामला दर्ज किया गया। डीसीपी मेट्रो कुशल पाल सिंह के निर्देश पर विशेष टीम बनाई गई और जांच शुरू हुई। शुरुआती पड़ताल में सामने आया कि डिपो के कई सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े थे, जिसकी वजह से जांच में विलंब हुआ।

आधी रात को जंगल के रास्ते दीवार फांदकर अंदर घुसे जांच में यह भी पता चला कि दोनों युवक 23 जुलाई की रात करीब 12:15 बजे जंगल के रास्ते आए और 15 फीट ऊंची दीवार रस्सी के सहारे फांदकर डिपो के अंदर पहुंचे। 5 घंटे तक दोनों ने मेट्रो कोचों और दीवारों पर पेंटिंग की और सुबह करीब 5 बजे वापस निकल गए। इसके बाद वे ऑटो से पहाड़गंज स्थित अपने होटल लौटे। अगले दिन दोनों आईजीआई एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़कर स्पेन रवाना हो गए। पुलिस द्वारा देर रात डिपो इलाके में सक्रिय मोबाइल नंबरों की सीडीआर और आईपीडीआर खंगाली गई।

जांच में दो भारतीय और दो विदेशी नंबर सक्रिय मिले। सभी नंबरों की लोकेशन एक ही रूट पर पाई गई। इसके आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। यह भी सामने आया कि घटना के बाद दोनों विदेशी युवक गोल मार्केट भी गए थे। हजारों कर्मचारियों और यात्रियों की रोजाना आवाजाही वाले संवेदनशील डिपो में इस तरह विदेशी युवकों का घुसकर कई घंटे तक गतिविधियां करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है।

फर्जी तरीके से आरोपियों ने दो सिम कार्ड लिए थे आरोपियों ने एक मोबाइल नंबर ऑटो चालक के कागज पर लिया। वहीं, दूसरा नंबर सिम कार्ड विक्रेता ने दो हजार रुपये में बेच दिया। दरअसल, दूसरा मोबाइल नंबर किसी ऐसे शख्स का था जो यहां नया सिम लेने के लिए आया था, लेकिन दुकानदार ने धोखे से उस शख्स के पहचान पत्र पर एक और सिम सक्रिय करा लिया था। दोनों युवकों ने होटल में अपना पहचान पत्र भी दिया था। इसी के सहारे पुलिस ने इनकी पहचान कर ली है।

पहले भी कई घटनाएं हुईं बीते साल 31 मार्च को भी इस डिपो में इस तरह की गतिविधि होने पर एफआईआर दर्ज की गई थी। कुछ युवकों ने दीवार फांद कर आपत्तिजनक चित्र एवं संदेश लिखे थे। बीते साल चार अप्रैल को शाहदरा मेट्रो स्टेशन पर खड़ी ट्रेन पर भी चित्रकारी की गई थी। हालांकि इन दोनों मामलों में पुलिस के हाथ खाली हैं।