फरीदाबाद में जाम से राहत दिलाने को बनेंगे 2 स्लिप रोड, नगर निगम ने प्लान को दी मंजूरी

फरीदाबाद में बीके-हार्डवेयर रोड पर नेहरू ग्राउंड कट और एनआईटी-एक कट पर जाम से राहत दिलाने के लिए दो स्लिप रोड बनेंगी। इसके लिए फरीदाबाद नगर निगम प्रशासन ने मंजूरी दे दी है। अगले माह से यहां काम शुरू होने की उम्मीद है। बीके-हार्डवेयर रोड पर हर रोज हजारों की संख्या में वाहन गुजरते हैं। यहां पर नेहरू ग्राउंड लोहा मंडी के साथ-साथ एनआईटी-एक बाजार में भी काफी संख्या में वाहन चालक आते-जाते हैं। इस वजह से नेहरू ग्राउंड शौचालय कट और एनआईटी-एक में बीकानेर मिष्ठान भंडार कट से काफी संख्या में वाहनों को आवाजाही होती है। नेहरू ग्राउंड कट के पास ट्रैफिक लाइट भी लगी हुई है। वाहन चालक ट्रैफिक लाइट की वजह से जाम में फंसे रहते हैं।

इसे देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने उपरोक्त दोनों स्थानों पर स्लिप रोड बनाने की योजना की मंजूरी दी है। इस कार्ययोजना के लिए निगम प्रशासन ने नौ लाख 63 हजार 842 रुपये की मंजूरी दी। नगर निगम प्रशासन ने यहां पर स्लिप रोड बनाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है।

5 सितंबर के बाद निगम स्लिप रोड बनाने के लिए कंपनी के चयन की कार्रवाई शुरू कर देगा। यहां पर कंक्रीट के स्लिप रोड बनाए जाएंगे। निर्माण कार्य आवंटित होने के चार माह के अंदर स्लिप रोड बनाने का काम पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उम्मीद है कि बारिश बंद होने के बाद यहां पर काम शुरू हो जाएगा।