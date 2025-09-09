Two sharpshooters of Tillu Tajpuriya gang arrested in Rohini Delhi टिल्लू ताजपुरिया गैंग के दो शार्पशूटर्स को दिल्ली पुलिस ने दबोचा, बताया किस वारदात की फिराक में घूम रहे थे, Ncr Hindi News - Hindustan
टिल्लू ताजपुरिया गैंग के दो शार्पशूटर्स को दिल्ली पुलिस ने दबोचा, बताया किस वारदात की फिराक में घूम रहे थे

गिरफ्तार आरोपियों के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि गुलिया इससे पहले सोनीपत में साल 2019 में हुई एक हत्या की वारदात के मामले में शामिल था, जबकि साहिल पर 2021 में पानीपत में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था।

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्लीTue, 9 Sep 2025 11:02 PM
दिल्ली पुलिस को हाल ही में उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब उसने एक वारदात के इरादे से घूम रहे टिल्लू ताजपुरिया गिरोह के दो शार्पशूटर्स को शहर के रोहिणी इलाके से धर दबोचा। इन दोनों आरोपियों को प्रतिद्वंद्वी गोगी गिरोह के सदस्यों को उस वक्त निशाना बनाने का काम सौंपा गया था, जब वह अदालत में पेशी के लिए जा रहे हों। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दीपक गुलिया (28) और साहिल उर्फ लारा (24) के रूप में हुई है। आरोपियों ने बताया कि गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद उनका गिरोह दीपक पाकस्मिया चला रहा है।

पुलिस उपायुक्त (विशेष प्रकोष्ठ) अमित कौशिक ने बताया कि दोनों आरोपियों को 20 अगस्त को रोहिणी के सेक्टर 36 से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान उन्होंने खुलासा करते हुए बताया कि गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद उनका गिरोह विदेश में बैठकर दीपक पाकस्मिया चला रहा है। और पाकस्मिया ने ही उन्हें प्रतिद्वंद्वी गोगी गिरोह के सदस्यों को निशाना बनाने का काम सौंपा था, खासकर अदालत में पेशी के दौरान। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से दो सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल और छह जिंदा कारतूस ज़ब्त किए गए हैं।

आरोपियों की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला गुलिया जेल में रहते हुए टिल्लू ताजपुरिया के संपर्क में आया था और बाद में उसके गिरोह में शामिल हो गया। टिल्लू की मौत के बाद, उसका परिचय पाकस्मिया से हुआ, जिसने ताजपुरिया की हत्या का बदला लेने का काम गुलिया को सौंप दिया। बाद में उसी ने सोनीपत में मजदूरी का काम करने वाले साहिल को इस काम को अंजाम देने के लिए अपने साथ शामिल कर लिया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि, 'रोहिणी में टिल्लू गिरोह के हथियारबंद सदस्यों की गतिविधियों के बारे में विशेष खुफिया जानकारी मिली थी। जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, एक टीम का गठन किया गया और दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया। वे अपने प्रतिद्वंद्वियों पर हमले की योजना बनाने के लिए गिरोह के अन्य सदस्यों से मिलने जा रहे थे।'

पुलिस ने बताया कि गुलिया इससे पहले सोनीपत में साल 2019 में हुई एक हत्या की वारदात के मामले में शामिल था, जबकि साहिल पर 2021 में पानीपत में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था।

बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में संगठित अपराध और गिरोह के बीच खासकर टिल्लू ताजपुरिया और जितेंद्र गोगी गिरोहों के बीच आपसी प्रतिद्वंद्विता कम करने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कड़ी नजर रख रही है। इसी झगड़े की वजह से हाल के वर्षों में टारगेट किलिंग और जवाबी हमलों के ज़रिए कई लोगों की जान जा चुकी है।