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मैनहोल में घुट गया दम, साइकिल देखकर घरवालों ने पहचाना; फरीदाबाद में 2 सीवर कर्मियों की मौत

May 03, 2026 04:49 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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फरीदाबाद में सीवर का मैनहोल जानलेवा साबित हुआ। सफाई करने उतरे 2 कर्मचारियों की दम घुटने से मौत हो गई। रात भर उनके परिजन उनके घर आने का इंतजार करते रहे। सुबह परिजनों ने मैनहोल के पास उनकी साइकिल और बाइक खड़ी देखी। उन्हें किसी अनहोनी की आशंका हुई। जब मैनहोल के अंदर झांककर देखा तो दोनों बेसुध पड़े थे।

मैनहोल में घुट गया दम, साइकिल देखकर घरवालों ने पहचाना; फरीदाबाद में 2 सीवर कर्मियों की मौत

फरीदाबाद में सीवर का मैनहोल जानलेवा साबित हुआ। सफाई करने उतरे 2 कर्मचारियों की दम घुटने से मौत हो गई। इधर, रात भर उनके परिजन उनके घर आने का इंतजार करते रहे। रविवार सुबह परिजनों ने मैनहोल के पास उनकी साइकिल और बाइक खड़ी देखी। उन्हें किसी अनहोनी की आशंका हुई। जब मैनहोल के अंदर झांककर देखा तो दोनों बेसुध पड़े थे।

ग्रेटर फरीदाबाद की पुरी प्राणायाम सोसाइटी के सामने सीवर मैनहोल की सफाई के दौरान दो सफाई कर्मियों की मौत हो गई। जहरीली गैस की चपेट में आने से दोनों सफाई कर्मियों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। जानकारी के अनुसार, शनिवार शाम खेड़ी कला गांव निवासी राजेंद्र और सुनील सफाई के लिए मैनहोल में उतरे थे। बिना सुरक्षा इंतजाम उतरे दोनों सफाई कर्मियों का मैनहोल के अंदर दम घुट गया। इससे उनकी मौत हो गई।

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दोनों बेसुध पड़े थे

रातभर जब दोनों अपने घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की।। रविवार सुबह परिजन पुरी प्राणायाम सोसायटी के पास मौके पर पहुंचे तो मैनहोल के पास खड़ी उनकी लावारिस हालत में खड़ी साइकिल और बाइक देखकर अनहोनी की आशंका हुई। परिजनों ने जब मैनहोल के अंदर झांककर देखा तो दोनों बेसुध अवस्था में पड़े थे।

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जहरीली गैस के कारण दम घुटा

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लोगों की सहायता से दोनों को बाहर निकाला। उसके बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बीपीटीपी थाना एसएचओ अरविंद कुमार ने बताया कि सीवर के अंदर जहरीली गैस के कारण दोनों का दम घुटा था।

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बिना सुरक्षा उपकरण उतरने से हो रहीं मौतें

इस हादसे ने सीवर सफाई कर्मियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिना उचित सुरक्षा उपकरणों और गैस जांच के इस तरह काम कराना सफाई कर्मियों की जान के साथ खिलवाड़ साबित हो रहा है। सफाई कर्मियों का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि इस तरह की घटनाएं न हो सकें ।

रिपोर्टः केशव भारद्वाज

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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