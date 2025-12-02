सोमवार को AQI 304, आज 400 पार! दिल्ली में अचानक पलूशन बढ़ने की 2 वजहें सामने आईं

संक्षेप: मसलन सोमवार को यहां AQI 304 के आस-पास दर्ज किया गया था, लेकिन अगले दिन यानी मंगलवार को बढ़कर 400 पार हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन में पलूशन का स्तर इतना बढ़ गया।

राजधानी दिल्ली पलूशन की मार झेल रही है। हालांकि बीते कुछ दिनों से इसमें सुधार देखने को मिला था, लेकिन एक बार फिर स्थिति जैसी की तैसी होती दिखाई दे रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों पर गौर किया जाए, तो बढ़ते पलूशन की मार झेल रही दिल्ली की हकीकत साफ हो जाएगी। मसलन सोमवार को यहां AQI 304 के आस-पास दर्ज किया गया था, लेकिन अगले दिन यानी मंगलवार को बढ़कर 400 पार हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन में पलूशन का स्तर इतना बढ़ गया।

11 जगहों पर AQI निकला 400 पार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों को गौर से देखने पर मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। राजधानी दिल्ली में आज शाम 4 बजे 11 जगहों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से अधिक दर्ज किया गया। मंगलवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 372 दर्ज किया गया। जबकि सोमवार को 304 था। इस तरह देखें तो एक दिन के भीतर ही एक्यूआई में करीब 68 अंक की वृद्धि दर्ज की गई है।

AQI में अचानक हुई बढ़ोतरी की 2 वजहें क्या अब समझिए आखिर इस बढ़ते पलूशन के पीछे की क्या कहानी है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एकाएक पलूशन बढ़ने लगा। इसके पीछे दो वजहें हैं। पहली- हवा की गति और दूसरी- बादलों का छाए रहना। दरअसल जब हवा की गति धीमी होती है, तो धूल के कण बहुत दूर तक नहीं जा पाते हैं और वो सतह के पास आकर एकट्ठा होने लगते हैं।

वहीं जब बादल छाए रहेंगे, तो रौशनी ज्यादा नहीं मिलती है। इस कारण धूल और प्रदूषण के कण ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाते। क्योंकि प्रकाश के गर्माहट से जमीन गर्म होती है और फिर गर्म हवा ऊपर उठती है और धूल कण दूर चले जाते हैं। जबकि बादल छाए रहने के कारण ठंडक के चलते ऐसा नहीं हो पाता है। इस तरह एक लाइन में कहें तो हवा धीमी होने से प्रदूषण के कण दूर तक नहीं फैलते हैं और बादल छाए रहने के चलते ऊपर नहीं उठ पाता है।