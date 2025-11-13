गुरुग्राम में भीषण हादसा; तेज रफ्तार इनोवा की टक्कर से 2 की मौत, बाइक पर सवार थे बच्ची समेत पांच लोग
संक्षेप: पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बाइक पर सवार सभी पांच लोग उत्तर प्रदेश के खुर्जा जिले के निवासी बताए जा रहे हैं, जो काम के सिलसिले में गांव मोहम्मदपुर में मुन्ना लाल के मकान में किराए पर रह रहे थे।
गुरुग्राम में वजीरपुर रोड पर गुरुवार रात को एक भयानक सड़क हादसा हुआ, इस दौरान गांव मोहम्मदपुर के निकट प्रिंस होटल के पास एक तेज रफ्तार इनोवा कार ने बाइक को ज़ोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार पांच लोगों के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इस हादसे में एक महिला और एक पुरुष की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक छह वर्षीय बच्ची सहित तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त इनोवा कार को मोहम्मदपुर निवासी युवक चला रहा था।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बाइक पर सवार सभी पांच लोग उत्तर प्रदेश के खुर्जा जिले के निवासी बताए जा रहे हैं, जो काम के सिलसिले में गांव मोहम्मदपुर में मुन्ना लाल के मकान में किराए पर रह रहे थे। मृतकों की पहचान देवी और राजकुमार के रूप में हुई है। बाइक पर सवार अन्य घायलों को गंभीर अवस्था में फर्रुखनगर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।
पुलिस ने कार चालक को पकड़ा
यह टक्कर इतनी भीषण थी कि घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही फर्रुखनगर थाना पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल भिजवाने की व्यवस्था की। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा है कि लापरवाही से वाहन चलाने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।