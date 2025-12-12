दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, ट्रॉला पुलिया से टकराया, दो की मौत
हरियाणा के नूंह जिले में दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इसमें दो लोगों की मौत हो गई। हादसा सुबह करीब 6 बजे फिरोजपुर झिरका उपमंडल के गांव गुर्जर नगंला के पास हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस के मुताबिक ट्रॉला दिल्ली की ओर से फिरोजपुर झिरका की तरफ आ रहा था। इसी दौरान ड्राइवर को झपकी आने से गाड़ी पर नियंत्रण खो गया और ट्रॉला एक्सप्रेसवे पर बनी पुलिया से जा टकराया।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि पुलिया का हिस्सा टूट गया और ट्रॉला नीचे जा गिरा। गिरते ही गाड़ी में आग लग गई और देखते ही देखते पूरा ट्रॉला आग की लपटों से घिर गया। आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने अचानक उठती लपटें देख तुरंत मौके की ओर दौड़ लगाई। ग्रामीणों ने बताया कि ट्रॉला चंद मिनटों में आग के गोले में बदल चुका था।
ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए जलते ट्रॉला से ड्राइवर को बाहर निकाल लिया। वह गंभीर रूप से झुलस गया था और उसे तुरंत अस्पताल के लिए ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। कंडक्टर ट्रॉला के अंदर ही फंस गया और बाहर नहीं निकल सका। आग बुझने के बाद उसका केवल कंकाल ही मिला, जिसे देखकर ग्रामीण भी डर गए।
सूचना मिलते ही फिरोजपुर झिरका पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अल-आफिया अस्पताल मांडीखेड़ा भेज दिया गया है। थाना प्रभारी सुभाष चंद का कहना है कि हादसे की मुख्य वजह ड्राइवर को झपकी आना प्रतीत होती है। मृतकों की पहचान रंजीत पुत्र रमजू निवासी गांव नीमली जिला अलवर तथा परवेज पुत्र जुबेर निवासी गांव धोलेट जिला डीग, राजस्थान के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि घटना अत्यंत दर्दनाक है और ट्रॉला पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। एक्सप्रेसवे पर हादसे के कारण कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिजनों को सूचित कर दिया गया है।