Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newstwo part of delhi dehradun expressway open by NHAI
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के दो खंड खोले गए, बागपत तक सरपट दौड़ रहीं गाड़ियां

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के दो खंड खोले गए, बागपत तक सरपट दौड़ रहीं गाड़ियां

संक्षेप:

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। एनएचएआई ने रविवार देर रात इस एक्सप्रेसवे के दो खंड वाहन चालकों के लिए खोल दिए। इनके खुलते ही अक्षरधाम से बागपत के मवीकला गांव (खेकड़ा के पास ) तक वाहन दौड़ने लगे हैं।

Mon, 1 Dec 2025 04:54 PMSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
share Share
Follow Us on

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। एनएचएआई ने रविवार देर रात इस एक्सप्रेसवे के दो खंड वाहन चालकों के लिए खोल दिए। इनके खुलते ही अक्षरधाम से बागपत के मवीकला गांव (खेकड़ा के पास ) तक वाहन दौड़ने लगे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे 32 किलोमीटर लंबा है। दिल्ली में 17 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड है। शेष 15 किलोमीटर का हिस्सा गाजियाबाद और बागपत की सीमा में है। एक्सप्रेसवे का काम दो खंड में बांटकर किया गया है।

बागपत के मवीकला गांव में इस एक्सप्रेसवे को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है।एक्सप्रेसवे के दोनों खंड काफी पहले बनकर तैयार हो गए थे। इन्हें रविवार से वाहनों के लिए खोला गया है। बागपत से आगे एक्सप्रेसवे के अन्य खंड पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।

अक्षरधाम से बागपत तक तैयार हुआ

दिल्ली - देहरादून एक्सप्रेसवे अक्षरधाम से लक्ष्मीनगर, गीता कॉलोनी, लोहे का पुल (कैलाश कॉलोनी), शास्त्री पार्क, न्यू उस्मानपुर, करतारनगर, खजूरी खास चौक, बिहारीपुर, अंकुर विहार, शारदा सिटी, पावी पुश्ता (लोनी), मंडोला एनबीसीसी टाउनशिप से बापगत के (मवीकला) तक है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Ncr News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।