दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के दो खंड खोले गए, बागपत तक सरपट दौड़ रहीं गाड़ियां
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। एनएचएआई ने रविवार देर रात इस एक्सप्रेसवे के दो खंड वाहन चालकों के लिए खोल दिए। इनके खुलते ही अक्षरधाम से बागपत के मवीकला गांव (खेकड़ा के पास ) तक वाहन दौड़ने लगे हैं।
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे 32 किलोमीटर लंबा है। दिल्ली में 17 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड है। शेष 15 किलोमीटर का हिस्सा गाजियाबाद और बागपत की सीमा में है। एक्सप्रेसवे का काम दो खंड में बांटकर किया गया है।
बागपत के मवीकला गांव में इस एक्सप्रेसवे को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है।एक्सप्रेसवे के दोनों खंड काफी पहले बनकर तैयार हो गए थे। इन्हें रविवार से वाहनों के लिए खोला गया है। बागपत से आगे एक्सप्रेसवे के अन्य खंड पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।
अक्षरधाम से बागपत तक तैयार हुआ
दिल्ली - देहरादून एक्सप्रेसवे अक्षरधाम से लक्ष्मीनगर, गीता कॉलोनी, लोहे का पुल (कैलाश कॉलोनी), शास्त्री पार्क, न्यू उस्मानपुर, करतारनगर, खजूरी खास चौक, बिहारीपुर, अंकुर विहार, शारदा सिटी, पावी पुश्ता (लोनी), मंडोला एनबीसीसी टाउनशिप से बापगत के (मवीकला) तक है।