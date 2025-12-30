गाजियाबाद में 2 और इनामी बदमाशों का एनकाउंटर, मर्डर के केस में थे वॉन्टेड

संक्षेप: गाजियाबाद के लोनी इलाके की अंकुर विहार थाना पुलिस ने मर्डर केस में फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी दो वॉन्टेड बदमाशों को सोमवार देर रात एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। यह मुठभेड़ खन्ना नगर कॉलोनी के पास रामलीला मैदान के सामने हुई।

गाजियाबाद के लोनी इलाके की अंकुर विहार थाना पुलिस ने मर्डर केस में फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी दो वॉन्टेड बदमाशों को सोमवार देर रात एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। यह मुठभेड़ खन्ना नगर कॉलोनी के पास रामलीला मैदान के सामने हुई। पैर में गोली लगने से घायल दोनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनके कब्जे से पिस्टल, तमंचा, बुलेट, कारतूस और खोखे बरामद हुए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अंकुर विहार थाना क्षेत्र की अल्वी नगर कॉलोनी स्थित लकड़ी के गोदाम पर 11 दिसंबर की शाम दोस्तों के साथ दावत कर रहे 19 वर्षीय शिवम उर्फ लालू निवासी एसएलएफ की बाइक सवार बदमाशों ने सीने में गोली मारकर हत्या कर दी थी।

अवैध पिस्टल छीनने के लिए किया था मर्डर एसीपी अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि मामले में परिजनों की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जांच के दौरान पता चला कि बदमाश मन्नू और उसके तीन साथियों ने शिवम के पास मौजूद अवैध पिस्टल छीनने के लिए घटना को अंजाम दिया था। मामले में पुलिस ने दो बदमाशों अफसर व शहजाद को 22 दिसंबर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। घटना के मुख्य आरोपी मन्नू और उसका साथी शान फरार थे। गाजियाबाद पुलिस ने फरार चल रहे दोनों बदमाशों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया था।

बदमाशों ने पुलिस पर की थी फायरिंग एसीपी ने बताया कि सोमवार रात पुलिस को दोनों बदमाशों के बाइक पर खन्ना नगर कॉलोनी आने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम ने रामलीला मैदान के सामने जांच शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने बुलेट सवार दो युवकों को रुकने का इशारा किया। इस पर बाइक सवार युवकों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों मन्नू निवासी डाबर तालाब और शान निवासी प्रेम नगर के दाएं पैर में गोली जा लगीं।

पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। इनके कब्जे से एक पिस्टल, एक तमंचा, बुलेट और चार कारतूस बरामद हुए।