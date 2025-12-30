Hindustan Hindi News
गाजियाबाद में 2 और इनामी बदमाशों का एनकाउंटर, मर्डर के केस में थे वॉन्टेड

गाजियाबाद के लोनी इलाके की अंकुर विहार थाना पुलिस ने मर्डर केस में फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी दो वॉन्टेड बदमाशों को सोमवार देर रात एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। यह मुठभेड़ खन्ना नगर कॉलोनी के पास रामलीला मैदान के सामने हुई।

Dec 30, 2025 10:41 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
गाजियाबाद के लोनी इलाके की अंकुर विहार थाना पुलिस ने मर्डर केस में फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी दो वॉन्टेड बदमाशों को सोमवार देर रात एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। यह मुठभेड़ खन्ना नगर कॉलोनी के पास रामलीला मैदान के सामने हुई। पैर में गोली लगने से घायल दोनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनके कब्जे से पिस्टल, तमंचा, बुलेट, कारतूस और खोखे बरामद हुए हैं।

अंकुर विहार थाना क्षेत्र की अल्वी नगर कॉलोनी स्थित लकड़ी के गोदाम पर 11 दिसंबर की शाम दोस्तों के साथ दावत कर रहे 19 वर्षीय शिवम उर्फ लालू निवासी एसएलएफ की बाइक सवार बदमाशों ने सीने में गोली मारकर हत्या कर दी थी।

अवैध पिस्टल छीनने के लिए किया था मर्डर

एसीपी अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि मामले में परिजनों की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जांच के दौरान पता चला कि बदमाश मन्नू और उसके तीन साथियों ने शिवम के पास मौजूद अवैध पिस्टल छीनने के लिए घटना को अंजाम दिया था। मामले में पुलिस ने दो बदमाशों अफसर व शहजाद को 22 दिसंबर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। घटना के मुख्य आरोपी मन्नू और उसका साथी शान फरार थे। गाजियाबाद पुलिस ने फरार चल रहे दोनों बदमाशों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया था।

बदमाशों ने पुलिस पर की थी फायरिंग

एसीपी ने बताया कि सोमवार रात पुलिस को दोनों बदमाशों के बाइक पर खन्ना नगर कॉलोनी आने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम ने रामलीला मैदान के सामने जांच शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने बुलेट सवार दो युवकों को रुकने का इशारा किया। इस पर बाइक सवार युवकों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों मन्नू निवासी डाबर तालाब और शान निवासी प्रेम नगर के दाएं पैर में गोली जा लगीं।

पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। इनके कब्जे से एक पिस्टल, एक तमंचा, बुलेट और चार कारतूस बरामद हुए।

हिस्ट्रीशीटर बदमाश है मन्नू

एसीपी ने बताया कि मन्नू उर्फ सुहैल हिस्ट्रीशीटर बदमाश है। उस पर लूट, हत्या,हत्या का प्रयास, बलवा आदि के करीब डेढ़ दर्जन मुकदमे और शान पर हत्या, हत्या का प्रयास, रंगदारी समेत सात मुकदमे दर्ज हैं।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
