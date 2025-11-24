Hindustan Hindi News
दिल्ली-शामली रूट पर यात्रियों को दो नई ट्रेन की सौगात, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिखाई हरी झंडी

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के बागपत में कनेक्टिविटी के लिए दो नई ट्रेनों का उद्घाटन किया।

Mon, 24 Nov 2025 10:12 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, वार्ता
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के बागपत में कनेक्टिविटी के लिए दो नई ट्रेनों का उद्घाटन किया। दोनों नेताओं ने बड़ौत रेलवे स्टेशन पर दिल्ली और शामली के बीच चलने वाली दो नई मेमू ट्रेन सेवाओं का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर बागपत के सांसद राजकुमार सांगवान, पूर्व सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह, राज्य के मंत्री कृष्ण पाल मलिक, छपरौली विधायक डॉ अजय कुमार, शामली से एमएलसी मोहित बेनीवाल और मेडिसिटी डायरेक्टर डॉक्टर मनीष तोमर उपस्थिति रहे।

वैष्णव ने दिल्ली-शामली 64033/34 और शाहदरा (दिल्ली)- शामली 64035/36 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन दोनों रेल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से और साथ ही वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडो इंस्टॉल है। भारतीय रेल के स्वर्णिम इतिहास और भविष्य के विजन पर आधारित शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन हुआ।

इस मौके पर वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में भारतीय रेल यात्रियों की बेहतर सेवा के लिए लगातार प्रयास कर रही है। दिल्ली और शामली के बीच दो नई मेमू सेवाओं के प्रारंभ होने से इस क्षेत्र के नियमित यात्रा करने वाले लोगों , छात्र, किसान और पेशेवरों को बेहतर यात्रा का लाभ मिलेगा। शामली-बागपत क्षेत्र की एक लंबे समय से लंबित मांग आज दो नई मेमू ट्रेनों के उद्घाटन के साथ पूरी हो रही है। ये ट्रेनें इस क्षेत्र के लोगों के लिए यात्रा को आसान बना देंगी। दिल्ली से सहारनपुर वाली गाड़ी में पहले 12 डब्बे थे जो अब 16 हो गए है। फिर दिल्ली से हरिद्वार में पहले 13 और अब 18 कोच हो गए है। दिल्ली से शामली में जो कार्य चल रहा था, उससे अब इस रूट पर ट्रेन की 110 की स्पीड हो गई जो पहले 70-80 थी।

उन्होंने बताया कि अक्टूबर महीने में दिल्ली से शामली डबलिंग का कार्य आरंभ हो गया है। यह कार्य तीन साल में पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि गोठरा और अलावलपुर इदरीशपुर दो क्रॉसिंग स्टेशन बनेंगे ताकि गाड़ी वेटिंग में न जाए। वहीं, लूप लाइन दो स्टेशन हिंड और ननौता में मंजूर हुई है। उन्होंने बताया कि शामली स्टेशन को 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत 25 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक और विश्वस्तरीय बनाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी और पीएम मोदी मिलकर कार्य कर रहे है, उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पहले इतने बड़े प्रदेश के लिए रेलवे का बजट एक हजार करोड़ रुपये था, जो आज बढ़कर 19,858 करोड़ यानी लगभग 20 हजार करोड़ रुपए हो गया है।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014 के बाद 5272 किलोमीटर नए ट्रैक बनाए गए हैं जो स्विट्जरलैंड के कुल रेल नेटवर्क के बराबर है। उत्तर प्रदेश में रेलवे लाइनों का शत-प्रतिशत विद्युतिकरण किया जा चुका है। इसके अलावा वर्ष 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में 1460 फ्लाईओवर तथा रोड अंडर ब्रिज बनाए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न स्टेशनों पर 154 लिफ्ट और 156 एस्केलेटर लगाए गए हैं, 771 स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश में अभी 34 वंदे भारत एक्सप्रेस और 26 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है।

