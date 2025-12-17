Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsTwo new police stations will be built near Jewar Airport know their names
जेवर एयरपोर्ट के पास बनेंगे 2 नए थाने, ये होंगे नाम; नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने किया ऐलान

जेवर एयरपोर्ट के पास बनेंगे 2 नए थाने, ये होंगे नाम; नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने किया ऐलान

संक्षेप:

जेवर में बन रहे नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास सुरक्षा के लिहाज से दो नए पुलिस थाने बनाए जाएंगें। इनको इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टर्मिनल थाने के रूप में पहचान मिलेगी। शासन ने दोनों थानों के निर्माण की मंजूरी दे दी है।

Dec 17, 2025 05:56 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
share Share
Follow Us on

जेवर में बन रहे नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास सुरक्षा के लिहाज से दो नए पुलिस थाने बनाए जाएंगें। इनको इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टर्मिनल थाने के रूप में पहचान मिलेगी। शासन ने दोनों थानों के निर्माण की मंजूरी दे दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम अंतिम चरण में है। उड़ान शुरू होने के बाद यहां रोजाना हजारों लोगों का यहां आवागमन होगा। इनमें विदेशी भी भारी संख्या में होंगे। यात्रियों समेत अन्य लोगों की सुरक्षा पुलिस की पहली प्राथमिकता होगी। यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसी कड़ी में दो थानों के निर्माण की मंजूरी शासन से मिल गई है।

डोमेस्टिक थाने के लिए 35 पुलिसकर्मियों की स्वीकृति मिली है। दोनों नए थानों में प्रभारी समेत अन्य पुलिसकर्मियों की तैनाती जल्द ही की जाएगी। इसके बाद संचालन शुरू किया जाएगा। इन थानों के लिए करीब 100 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित कर दिया गया है। थाने अत्याधुनिक संसाधनों से लैस होंगे।

अस्थायी नई पुलिस चौकियों का सृजन : एयरपोर्ट क्षेत्र में चार अस्थायी पुलिस चौकियों की स्थापना की जा रही है। ये चौकियां थाना जेवर क्षेत्र में जेवर इंटरचेंज, थाना रबूपुरा क्षेत्र में करौल अंडरपास, थाना दनकौर क्षेत्र में अच्छेजा कट तथा थाना दादरी क्षेत्र में बील कट पर बन रही हैं। यहां पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। कुल 49 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।

लक्ष्मी सिंह, पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्ध नगर, ''नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर दो नए थाने बनेंगे। इनको इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टर्मिनल थाने के रूप में पहचान मिलेगी। डीसीपी एयरपोर्ट के नए पद का भी जल्द सृजन किया जाएगा। अस्थायी नई पुलिस चौकियों पर जल्द ही पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी।''

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Jewar Airport Greater Noida News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।