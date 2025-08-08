Two murder convicts die after slipping drowning in Tihar Jail drain तिहाड़ जेल में हत्या की सजा काट रहे 2 कैदियों की मौत, नाले की सफाई के दौरान फिसलकर डूबे, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsTwo murder convicts die after slipping drowning in Tihar Jail drain

तिहाड़ जेल में हत्या की सजा काट रहे 2 कैदियों की मौत, नाले की सफाई के दौरान फिसलकर डूबे

दिल्ली के तिहाड़ जेल में हत्या की सजा काट रहे दो कैदियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों एक बरसाती नाले की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान उनका पैर फिसला और दोनों नाले में डूब गए। इस मामले में दो अधिकारियों और एक हवलदार को सस्पेंड कर दिया गया है।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीFri, 8 Aug 2025 10:01 PM
आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि यह घटना सुबह करीब साढ़े आठ बजे जेल नंबर आठ में हुई। अमित और विनय कुमार नाम के दो कैदी बरसाती नाला साफ कर रहे थे। सूत्र ने आगे कहा कि हमें सूचना मिली कि दो कैदी इस काम में शामिल थे। लेकिन, ऐसा कोई रिकॉर्ड या आदेश नहीं है कि उन्हें आधिकारिक तौर पर उस जगह की सफाई का काम सौंपा गया था। हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या वे खुद ही वहां गए थे और शायद एक-दूसरे को बचाने की कोशिश करते गलती से फिसल गए।

सूत्र ने बताया कि दोनों कैदी नाले में बेहोश पाए गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों को हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। घटना के बाद प्रक्रिया के अनुसार न्यायिक और पुलिस जांच शुरू कर दी गई है।

इसके अलावा जेल प्रशासन ने कर्मचारियों की ओर से किसी भी चूक या लापरवाही का पता लगाने के लिए विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं। सूत्र ने आगे बताया कि तीन अधिकारियों- डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट और एक हवलदार को मामले की जांच होने तक सस्पेंड कर दिया गया है।

जेल अधिकारी सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रहे हैं। साथ ही घटना के समय आसपास मौजूद अन्य कैदियों और कर्मचारियों से पूछताछ कर रहे हैं। दिल्ली कारागार विभाग द्वारा महानिदेशक (कारागार) को एक प्रारंभिक रिपोर्ट पेश करने की उम्मीद है। मामले में आगे की जांच जारी है।