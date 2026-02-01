Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsTwo more held for blackmailing delhi traffic cops with video clips
ट्रैफिक पुलिस को ब्लैकमेल कर वसूली करती थी गैंग, 2 और आरोपी गिरफ्तार

ट्रैफिक पुलिस को ब्लैकमेल कर वसूली करती थी गैंग, 2 और आरोपी गिरफ्तार

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सरकारी अधिकारियों और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को ब्लैकमेल करने वाले एक बड़े जबरन वसूली रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

Feb 01, 2026 05:27 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, पीटीआई
share Share
Follow Us on

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सरकारी अधिकारियों और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को ब्लैकमेल करने वाले एक बड़े जबरन वसूली रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इन ताजा गिरफ्तारियों के साथ ही दो अलग-अलग मामलों में पकड़े गए आरोपियों की कुल संख्या अब 10 हो गई है। पुलिस ने इस बार आमिर चौधरी उर्फ सिकंदर और संजय गुप्ता को दबोचा है। आमिर चौधरी को एक सरकारी अधिकारी से 60,000 रुपये की रंगदारी वसूलते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस जांच में सामने आया है कि यह गिरोह बेहद शातिर तरीके से काम करता था। ये लोग ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के गुप्त वीडियो बनाते थे और फिर उन वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर उन्हें डराते-धमकाते थे। गैंग के सदस्य अधिकारियों को छोटी रकम या रिश्वत लेने के लिए उकसाते थे, जिसका वे गुपचुप तरीके से वीडियो बना लेते थे। बाद में इन वीडियो के आधार पर पुलिसकर्मियों को सस्पेंशन, विभागीय जांच या झूठे आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी देकर उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी।

पकड़े गए आरोपियों में से आमिर चौधरी, जीशान अली के नेतृत्व वाले सिंडिकेट का हिस्सा है, जबकि संजय गुप्ता, राजकुमार उर्फ राजू मीणा के गैंग का प्रमुख सहयोगी है। पुलिस ने बताया कि राजू मीणा और रियाजुद्दीन जैसे मास्टरमाइंड्स ने संजय गुप्ता को वीडियो रिकॉर्ड करने और उन्हें एडिट करने की ट्रेनिंग दी थी ताकि पीड़ितों को फंसाया जा सके।

जांच के दौरान यह भी पता चला कि यह गिरोह व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए कमर्शियल वाहन चालकों को भी ठगता था और चालान से बचने के लिए फर्जी स्टिकर का इस्तेमाल करता था। फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है ताकि अन्य संलिप्त लोगों का पता लगाया जा सके।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Delhi Police
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।