ट्रैफिक पुलिस को ब्लैकमेल कर वसूली करती थी गैंग, 2 और आरोपी गिरफ्तार

संक्षेप: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सरकारी अधिकारियों और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को ब्लैकमेल करने वाले एक बड़े जबरन वसूली रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सरकारी अधिकारियों और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को ब्लैकमेल करने वाले एक बड़े जबरन वसूली रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इन ताजा गिरफ्तारियों के साथ ही दो अलग-अलग मामलों में पकड़े गए आरोपियों की कुल संख्या अब 10 हो गई है। पुलिस ने इस बार आमिर चौधरी उर्फ सिकंदर और संजय गुप्ता को दबोचा है। आमिर चौधरी को एक सरकारी अधिकारी से 60,000 रुपये की रंगदारी वसूलते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।

पुलिस जांच में सामने आया है कि यह गिरोह बेहद शातिर तरीके से काम करता था। ये लोग ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के गुप्त वीडियो बनाते थे और फिर उन वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर उन्हें डराते-धमकाते थे। गैंग के सदस्य अधिकारियों को छोटी रकम या रिश्वत लेने के लिए उकसाते थे, जिसका वे गुपचुप तरीके से वीडियो बना लेते थे। बाद में इन वीडियो के आधार पर पुलिसकर्मियों को सस्पेंशन, विभागीय जांच या झूठे आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी देकर उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी।

पकड़े गए आरोपियों में से आमिर चौधरी, जीशान अली के नेतृत्व वाले सिंडिकेट का हिस्सा है, जबकि संजय गुप्ता, राजकुमार उर्फ राजू मीणा के गैंग का प्रमुख सहयोगी है। पुलिस ने बताया कि राजू मीणा और रियाजुद्दीन जैसे मास्टरमाइंड्स ने संजय गुप्ता को वीडियो रिकॉर्ड करने और उन्हें एडिट करने की ट्रेनिंग दी थी ताकि पीड़ितों को फंसाया जा सके।