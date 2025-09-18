बच्चों की शादी की तैयारी में जुटे थे गंगाराम, PCR वैन की टक्कर से गई जान; परिवार की दुनिया तबाह

गंगाराम तिवारी नवंबर में होने वाली अपने बच्चों की शादी की तैयारी में जुटे थे। इसके लिए अगले दो महीनों में अपनी चाय की दुकान से पर्याप्त पैसा कमाने की योजना बनाई थी। लेकिन, गुरुवार सुबह दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित एक पीसीआर वैन के चाय की दुकान से टकराने के बाद उनकी मौत हो गई।

गंगाराम तिवारी नवंबर में होने वाली अपने बच्चों की शादी की तैयारी में जुटे थे। इसके लिए अगले दो महीनों में अपनी चाय की दुकान से पर्याप्त पैसा कमाने की योजना बनाई थी। लेकिन, गुरुवार सुबह दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित एक पीसीआर वैन के चाय की दुकान से टकराने के बाद 52 साल के तिवारी की मौत हो गई। वह अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले थे। उनकी मौत से उनके परिवार की दुनिया ही तबाह हो गई।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब 5 बजे जब यह हादसा हुआ, तब वह अपनी चाय की दुकान पर सो रहे थे। पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) वैन चालक कांस्टेबल खिमलेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। सहायक पुलिस उपनिरीक्षक (एएसआई) को सस्पेंड कर दिया गया है।

गंगाराम का बेटा 20 साल का सुकुमार तिवारी कुछ महीने पहले दिल्ली आया था। वह अपने पिता के साथ चाय की दुकान पर रहता था। गुरुवार को सुकुमार चाय की दुकान पर नहीं था। वह पास में ही मजदूरी करने गया था।

हाल ही में उसने एक ऐप-आधारित एग्रीगेटर के लिए ड्राइवर के रूप में काम करने के लिए ईएमआई पर एक मोटरसाइकिल भी खरीदी थी। सुकुमार ने पीटीआई-भाषा को बताया कि मेरे पिता हमारे परिवार के इकलौते कमाने वाले थे। मेरी मां का एक साल पहले एक्सीडेंट हो गया था और उनका इलाज चल रहा है। मेरे पांच भाई-बहन हैं। अभी सिर्फ 30 साल की मेरी सबसे बड़ी बहन की शादी हुई है। उन्होंने बताया कि उनका परिवार नवंबर में दो शादियों की तैयारी कर रही थी। एक उनकी बहन की और दूसरी उनकी अपनी।

गंगाराम के बेटे ने बताया कि मेरे पिता हमारी शादियों के लिए पैसे बचाने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे थे। वह महीने में 30000 से 35000 कमाते थे। अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण वह ठीक से चल भी नहीं पाते थे। फिर भी वह ज्यादा कमाने के लिए अथक परिश्रम कर रहे थे। मैंने भी उनकी मदद के लिए काम करना शुरू कर दिया था। इस दुर्घटना से सब कुछ ठप पड़ गया है।

सुकुमार ने बताया कि वह सुबह करीब 5:30 बजे चाय की दुकान पर पहुंचे। लोग पुलिसवालों को घटनास्थल से भागने से रोकने के लिए इकट्ठा हुए थे। उन्होंने दावा किया कि पुलिसवाले नशे में थे। जब एक स्थानीय व्यक्ति ने पीसीआर वैन से शराब की बोतलें निकालने की कोशिश की तो एक पुलिसकर्मी ने उसके सिर पर बंदूक तान दी। उन्होंने रिकॉर्डिंग कर रहे एक स्थानीय व्यक्ति का फोन भी छीन लिया। हालांकि, पुलिस ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट से पुष्टि हुई है कि दुर्घटना में शामिल लोग शराब के नशे में नहीं थे।

गंगाराम के बहनोई राजेंद्र तिवारी ने पीटीआई को बताया कि गंगाराम का परिवार इतना गरीब है कि वे गोंडा से यहां तक नहीं आ सकते। उन्होंने आगे कहा कि हम शव को गोंडा ले जाएंगे। जिन पर हमारी रक्षा करने की जिम्मेदारी है, वही ऐसी दुर्घटना का कारण बने।

गंगाराम अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे और उनके छह बच्चे हैं, जिनमें से एक उनका गूंगा बेटा है। कोटला मुबारकपुर में सब्जी बेचने वाले राजेंद्र ने कहा कि उनमें से सिर्फ एक की शादी हुई है, जबकि कुछ अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। मेरी बहन की जिंदगी तबाह हो गई है। हम परिवार के लिए न्याय और मुआवजा मांगते हैं।

स्थानीय लोगों ने गंगाराम को एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति बताया, जो सुबह 4:30 बजे उठकर चाय बेचते थे। इलाके की रहने वाली गीता ने कहा कि वह बहुत अच्छे इंसान थे। लगभग एक दशक से यहां रहकर चाय बेच रहे थे। उनके पास अपना फ्रिज नहीं था, इसलिए हम उनका दूध अपने फ्रिज में रखते थे।