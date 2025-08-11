चोरी की BMW बाइक से करते थे स्नैचिंग, 200 CCTV की फुटेज देख पुलिस ने पहचाना; फिर पकड़ लिया

दिल्ली पुलिस ने दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दोनों चोरी की बीएमडब्ल्यू बाइक से स्नैचिंग और अन्य घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस ने 200 सीसीटीवी की फुटेज देखने के बाद दोनों को तिमारपुर से धर दबोचा। एक पर 7 तो दूसरे पर 12 मामले दर्ज हैं।

दिल्ली पुलिस ने उत्तरी दिल्ली के तिमारपुर से 22 साल के दो लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों ने कथित तौर पर चोरी की बीएमडब्ल्यू मोटरसाइकिल से लूट और झपटमारी की कई घटनाओं को अंजाम दिया। एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि खजूरी खास निवासी आरिश और अनस नाम के आरोपियों को पुलिस ने 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद पकड़ा।

पुलिस ने बताया कि दोनों ने कथित तौर पर 22 जुलाई को भजनपुरा से सफेद रंग की बीएमडब्ल्यू रेसर मोटरसाइकिल चुराई थी। इसका इस्तेमाल दिल्ली भर में अपराध करने के लिए करते थे। वे हर अपराध के बाद पकड़े जाने से बचने के लिए अपने घरों से लगभग दो किलोमीटर दूर बाइक खड़ी कर देते थे।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि 28 जुलाई को एक आदमी ने शिकायत दर्ज कराई कि वज़ीराबाद फ्लाईओवर के वाई-पॉइंट के पास बीएमडब्ल्यू बाइक सवार दो लोगों ने उसकी पत्नी का मोबाइल फोन छीन लिया। एक अगस्त को इसी तरह की दो और घटनाएं हुईं। इसके बाद तिमारपुर थाने में कई एफआईआर दर्ज की गईं।

पुलिस ने 2 अगस्त को सोनिया विहार में मोटरसाइकिल का पता लगाया और जाल बिछाया। अधिकारी ने बताया कि आरोपियों को मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरते समय गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान दोनों ने कथित तौर पर झपटमारी और डकैती की कई वारदातों को कबूल किया। उन्होंने चोरी के मोबाइल फोन अजहर नाम के एक व्यक्ति को सौंपे, जो फिलहाल फरार है। अधिकारी के अनुसार, पुलिस ने कथित तौर पर एक मोबाइल फोन और बीएमडब्ल्यू मोटरसाइकिल बरामद की है।