दिल्ली ब्लास्ट : पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया, धमाके वाली i20 कार से क्या है लिंक

संक्षेप: दिल्ली में सोमवार शाम लाल किले के पास एक कार में हुए धमाके में 8 लोगों की मौत के बाद पुलिस ने अब तक दो लोगों को हिरासत में लिया है। इन लोगों की पहचान सलमान और देवेंद्र के रूप में हुई है, जो पहले धमाके वाली हुंडई i20 कार के मालिक थे।

दिल्ली में सोमवार शाम लाल किले के पास एक कार में हुए धमाके में 8 लोगों की मौत के बाद पुलिस ने अब तक दो लोगों को हिरासत में लिया है। इन लोगों की पहचान सलमान और देवेंद्र के रूप में हुई है, जो पहले धमाके वाली हुंडई i20 कार के मालिक थे। पुलिस ने सोमवार रात को बताया कि आगे के सुराग तलाशने के लिए कार की पूरी सेल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। जांचकर्ताओं ने अब तक किसी आतंकी साजिश या किसी और वजह से जुड़े कोई नतीजे नहीं निकाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सभी एंगल से जांच की जा रही है।

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा में गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि धमाके में शामिल हुंडई i20 कार असल में गुरुग्राम निवासी सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी। यह 2013 मॉडल की सफेद रंग की कार है। उन्होंने कहा कि सलमान ने यह कार करीब डेढ़ साल पहले दिल्ली के ओखला में रहने वाले देवेंद्र नाम के एक आदमी को बेच दी थी। हमने सलमान को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया है।

दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने बताया कि देवेंद्र को भी हिरासत में ले लिया गया है।

संदीप कुमार ने कहा कि कार की बाद की बिक्री और उसके मालिकाना हक की पूरी चेन का पता लगाने के लिए दोनों से पूछताछ की जा रही है। गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता ने यह भी बताया कि कार बाद में अंबाला में भी किसी को बेची गई थी, लेकिन अभी और जानकारी जुटाई जा रही है।

सलमान गुरुग्राम के शांति नगर का रहने वाला है, जहां वह अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता है। रात 11:30 बजे तक मिली जानकारी के अनुसार, उसकी पत्नी ने पत्रकारों को बताया कि उसने आर्थिक तंगी के चलते अपनी कार बेच दी थी।

दिल्ली कार धमाका 10 नवंबर की शाम यह धमाका उस वक्त हुआ जब इलाके में काफी भीड़ थी। इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। घायलों को कुछ किलोमीटर दूर एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया।