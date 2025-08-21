गाजियाबाद पुलिस ने गैंगरेप के दो आरोपियों को धर दबोचा, मुठभेड़ के दौरान दोनों को लगी गोली

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि गुरुवार 21 अगस्त को थाना लोनी पुलिस टीम निठोरा अंडरपास के पास वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान टीम ने निठोरा की तरफ से एक बाइक पर आ रहे 2 संदिग्धों को रूकने का इशारा किया।

गाजियाबाद के लोनी में 23 साल की युवती के साथ हुए बलात्कार के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गुरुवार रात एक शॉर्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी बाइक के जरिए निठोरा अंडरपास की ओर आ रहे थे, इसी दौरान वहां चेकिंग कर रही पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें दोनों आरोपी घायल हो गए। आरोपियों की पहचान रोहित और वीर सिंह उर्फ भोला के रूप में हुई है, पुलिस ने उनके पास से 2 अवैध तमंचे, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस और चोरी की 1 बाइक बरामद की है। पुलिस पूछताछ के दौरान दोनों ने युवती के साथ बलात्कार करने की बात भी मान ली है।

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि गुरुवार 21 अगस्त को थाना लोनी पुलिस टीम निठोरा अंडरपास के पास वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम ने निठोरा की तरफ से एक बाइक पर आ रहे 2 संदिग्धों को रूकने का इशारा किया, लेकिन रुकने की बजाय वह भागने लगे। इसके बाद पुलिस टीम ने जब उनका पीछा किया तो खुद को घिरता देख उन्होंने कुछ दूरी से पुलिस टीम पर ही जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। इसके बाद पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग करते हुए गोली चलाई, जिसमें दोनों अभियुक्तों के दाएं व बाएं पैर में गोली लग गई, जिससे आरोपी घायल होकर नीचे गिर गए।

पुलिस टीम द्वारा मौके से दोनों अभियुक्तों को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से पहले आरोपी रोहित पुत्र धर्मवीर की उम्र 31 साल है, जबकि वीर सिंह उर्फ भोला की उम्र करीब 53 वर्ष है। अभियुक्तों को घायल हालत में इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है, तथा आगे की कार्रवाई जारी है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान यह भी पता चला कि आरोपी थाना लोनी पर पंजीकृत 389/2025 धारा 64(2)(k) बीएनएस की घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ थाना लोनी में दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में 1 अपराध पंजीकृत है, साथ ही उनके अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी भी निकाली जा रही है।