गुरुग्राम नहर पर बनेगा 2 लेन का नया पुल, नए साल में शुरू होगा काम; NCR के इन इलाकों में घटेगा जाम

संक्षेप: फरीदाबाद में बल्लभगढ़-सोहना रोड रेलवे लाइन पर प्रस्तावित दो लेन के रेलवे ओवरब्रिज को (जोड़ने) के लिए गुरुग्राम नहर पर दो लेन का नया पुल बनाया जाएगा। इसे लेकर हरियाणा राज्य सड़क और पुल विकास निगम की ओर से योजना तैयार की गई है।

फरीदाबाद में बल्लभगढ़-सोहना रोड रेलवे लाइन पर प्रस्तावित दो लेन के रेलवे ओवरब्रिज को (जोड़ने) के लिए गुरुग्राम नहर पर दो लेन का नया पुल बनाया जाएगा। इसे लेकर हरियाणा राज्य सड़क और पुल विकास निगम की ओर से योजना तैयार की गई है। पुल निर्माण से जहां नए आरओबी पर वाहन फर्राटा भर सकेंगे, वहीं, संकरे पुल से रोजाना लगने वाले जाम से वाहन चालकों को राहत मिलेगी। इस योजना पर करीब 65 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

बल्लभगढ़ सोहना रोड स्थित रेलवे ओवर ब्रिज दो लेन का है। यह ओवरब्रिज एनआईटी के बड़े क्षेत्र को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ता है। ट्रैफिक का दबाव अधिक होने के चलते इस दो लेन रेलवे ओवरब्रिज पर भारी जाम रहता है। सुबह-शाम पीक आवर में हालत यह होती है कि दो मिनट की दूरी तय करने में लोगों को आधा घंटे का समय लग जाता है। ऐसे में लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वर्ष 2016 में इसे चार लेन करने की घोषणा की थी, जिस पर अगले महीने से काम शुरू होने की उम्मीद है।

सोहना रोड वाहनों का दबाव बढ़ रहा आरओबी से सोहना रोड को जोड़ने के अभी गुरुग्राम नहर के ऊपर दो लेन का पुल बना हुआ है, जो बढ़ते वाहन दबाव को संभालने में नाकाम साबित हो रहा है। संकरा होने के चलते पुल पर सुबह और शाम के समय यहां लंबा जाम लगना आम बात हो गई है। खासकर कार्यालय समय, स्कूल खुलने–छूटने और औद्योगिक क्षेत्रों की शिफ्ट बदलने के दौरान हालात और भी खराब हो जाते हैं।