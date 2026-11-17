हरियाणा-यूपी के बीच यमुना पुल पर 2 लेन की लिंक सड़क बनेगी, रात का सफर आसान बनेगा
हरियाणा को उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए बनाए जा रहे पुल पर दो लेन का लिंक मार्ग बनाया जाएगा। इससे दोनों राज्यों के बीच आने-जाने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। साथ ही, आसपास के गांवों के लोगों को दूसरे राज्य की तरफ जाने के लिए बेहतर सड़क संपर्क मिल सकेगा।
हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए हसनपुर में मुर्तजाबाद गांव के पास यमुना पर बनाए जा रहे पुल के लिए दो लेन का लिंक मार्ग बनाया जाएगा। हरियाणा की सीमा में इसका दो साल में निर्माण किया जाएगा। इस काम में 25 करोड़ की लागत आएगी। निर्माण एजेंसी के चयन के लिए टेंडर जारी कर दी गई है।
निविदा के मुताबिक लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) की ओर से यह काम कराया जाएगा। इसका उद्देश्य पुल को हरियाणा की तरफ से सड़क मार्ग से जोड़ना है। इसके तहत नई सड़क बनाने के साथ जरूरत के अनुसार मौजूदा रास्तों को भी बेहतर किया जाएगा। सड़क निर्माण में मिट्टी का काम, मजबूत आधार और तारकोल की परत बिछाने का काम शामिल है। इससे पुल तक पहुंचने वाले वाहनों को बेहतर रास्ता मिलेगा।
पानी की निकासी का भी इंतजाम
अभी इस परियोजना के लिए 25 करोड़ 55 लाख 63 हजार रुपये का अनुमान तय किया गया है। यह राशि जीएसटी के बिना है। सड़क निर्माण के साथ पानी की निकासी का भी इंतजाम किया जाएगा। परियोजना में जल निकासी के लिए नालियां और अन्य जरूरी संरचनाएं बनाने का प्रावधान है। इससे बारिश के दौरान सड़क पर पानी जमा होने की समस्या कम करने में मदद मिलेगी।
रात में सफर आसान होगा
परियोजना में रात के समय बेहतर रोशनी की व्यवस्था भी शामिल है। इसके लिए 12.5 मीटर ऊंचे दो हाईमास्ट लाइट लगाने का प्रावधान किया गया है। इन लाइटों से पुल की तरफ जाने वाले रास्ते और आसपास के हिस्से में रोशनी मिलेगी। रात में आवागमन करने वाले वाहन चालकों को रास्ता देखने में आसानी होगी। वहीं, वाहन चालकों को रास्ते की सही जानकारी देने के लिए सड़क पर संकेतक और दिशा बताने वाले बोर्ड लगाए जाएंगे।
दोनों राज्यों में आवाजाही बढ़ेगी
मुर्तजाबाद में यमुना पर प्रस्तावित दो लेन का ऊंचा पुल हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी बनेगा। हरियाणा की तरफ पहुंच मार्ग तैयार होने से पुल तक पहुंचने में आसानी होगी। इससे दोनों राज्यों के बीच आने-जाने वाले लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। आसपास के गांवों के लोगों को दूसरे राज्य की तरफ जाने के लिए बेहतर सड़क संपर्क मिल सकेगा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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