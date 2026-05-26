Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गाजियाबाद में 2 मजदूरों की मलवा में दबने से मौत, स्कूल की नींव खोदते समय हुआ हादसा

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, योगेन्द्र सागर, गाजियाबाद
share

साथ काम कर रहे मजदूरों और स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू कर तीनों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां दो मजदूरों को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। तीसरे मजदूर का उपचार चल रहा है।

गाजियाबाद में 2 मजदूरों की मलवा में दबने से मौत, स्कूल की नींव खोदते समय हुआ हादसा

गाजियाबाद के वेव सिटी थानाक्षेत्र की सनसिटी कॉलोनी में मंगलवार दोपहर स्कूल की नींव की खुदाई करते समय अचानक मिट्टी धंसने से तीन मजदूर मलबे में दब गए। साथ काम कर रहे मजदूरों और स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू कर तीनों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां दो मजदूरों को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। तीसरे मजदूर का उपचार चल रहा है।

अचानक भरभराकर गिरा मलवा

हादसा मंगलवार दोपहर करीब एक बजे उस समय हुआ, जब सनसिटी कॉलोनी में निर्माणाधीन निजी स्कूल की नींव की खुदाई की जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मजदूर गहरी खुदाई में लगे हुए थे। इसी दौरान अचानक मिट्टी का बड़ा हिस्सा भरभराकर नीचे गिर गया और वहां काम कर रहे तीन मजदूर उसके नीचे दब गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।

ये भी पढ़ें:ट्विशा केस अभी सुलझा भी नहीं… दिल्ली में नई दुल्हन ने चौथी मंजिल से कूदकर दी जान

अस्पताल में 2 की मौत, तीसरे का इलाज जारी

साथी मजदूर तुरंत बचाव कार्य में जुट गए और स्थानीय लोगों की मदद से मिट्टी हटाकर तीनों को बाहर निकाला गया। घायलों को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने 25 वर्षीय सूरज पुत्र कुनीराम और 55 वर्षीय रामजी शाह पुत्र तिरमशाह को मृत घोषित कर दिया। वहीं तीसरे मजदूर ओमप्रकाश की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका उपचार जारी है।

ये भी पढ़ें:बकरीद के दिन DU में परीक्षा पर बवाल, HC पहुंचे छात्र; कहा- ये अधिकारों का हनन

छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे मजदूर

बताया गया है कि तीनों मजदूर मूलरूप से छत्तीसगढ़ के निवासी थे और निर्माण कार्य में मजदूरी करने के लिए यहां आए हुए थे। घटना की सूचना मिलते ही वेव सिटी पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल ने बताया कि स्कूल निर्माण की नींव की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से हादसा हुआ है। अस्पताल से सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल किसी पक्ष की ओर से शिकायत नहीं दी गई है। शिकायत मिलने पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Ncr News Ghaziabad
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।